快訊

三創生活園區證實有確診足跡 緊急提前晚間6點閉館

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

李安妮分享三階段的李登輝「近20年的爸爸最可愛」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
李登輝基金會董事長李安妮（右）今天分享對李登輝感覺的三個階段。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
李登輝基金會董事長李安妮（右）今天分享對李登輝感覺的三個階段。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

國史館連續兩天舉辦「李登輝與台灣民主化」學術研討會，李登輝基金會董事長李安妮今天分享，在她成長過程中，對李登輝的感覺有三個階段，小時候是學者爸爸，接下來是政治領導人爸爸，李登輝卸任總統後，則是公民爸爸。

李登輝去年過世後，她將民眾留言蒐集後分析，其中出現最多的字眼是台灣、民主、謝謝及阿輝伯等，她認為這些都是台灣人民想要對李登輝說的最後一句話，非常珍貴。

李安妮說，李登輝在她小時候就是一個學者爸爸，很喜歡問問題，分析問題，把資料搜集、整理再解決心中疑問，但李登輝的優點是會自己分析資料，很多東西一定要找到解決方案，不會讓問號留在腦子裡太久。

李安妮說，她還看到李登輝公私分明，從小家裡從來沒看過辦公室的信封，辦公室秘書和家裡的人從來沒有任何關係，李登輝也會舉日本教育當例子。

李安妮指出，下一個階段是政治領導人爸爸，「這時不是我的爸爸，是大家的爸爸」，當時與父親的連帶關係變得非常緊張，她感到壓力，因為必須要謹守分寸，「不管社會有沒有給妳那些要求，自己就是產生了那種感覺，也不敢有個人志業發展」，但她看到李登輝對民主的想望，李登輝真的很渴望民主，有一次在家裡一起收看美國總統就職典禮，李登輝語重心長地說，「這就是民主制度下的政權轉移」，讓她印象深刻，李登輝也會反覆思考，談台灣到底要怎樣的民主。

李安妮也說，她也看到李登輝對權力節制，李登輝歷經完全沒有權力，到權傾一時，但李登輝對權力節制，認為有了優勢不能當特權，必須拿來服務社會，李登輝會渴望權力，但拿到了權力之後，也許是對民主的想望，也許是想要解決社會問題，李登輝認為權力是一種優勢，「他想要培養優勢，但不會作為未來特權的形式。」

李安妮也指出，李登輝常苦思，希望給台灣人民信心，要讓台灣人民自己看得起自己，思考如何讓台灣人民有自信。

李安妮也表示，最後一個階段，李登輝是公民爸爸，善盡公民責任，熱心參與公民活動與組織，她覺得近20年的爸爸最可愛，沒有很多政治上的包袱，這段時間她找回自己的爸爸，跟爸爸一起或多或少接觸了一些外頭的人物，最後的兩年，李登輝的身體狀況已相當不好；李登輝過世後，她每天去台北賓館看民眾留言，留言裡頭都是民眾想再跟李登輝說的一句話，她請文化總會把所有留言條留下來，全部數位化之後，她用「文字雲」初步分析，中文留言共1萬9000多則，「台灣」出現1萬多次，「中國」出現62次，其他字詞還有「總統」、「民主」、「謝謝」及「阿輝伯」等，她覺得非常珍貴。

李登輝基金會董事長李安妮用「文字雲」分析民眾追思李登輝的留言，出現最多的字眼是台灣、民主、謝謝及阿輝伯等。記者丘采薇／攝影
李登輝基金會董事長李安妮用「文字雲」分析民眾追思李登輝的留言，出現最多的字眼是台灣、民主、謝謝及阿輝伯等。記者丘采薇／攝影

李登輝 李安妮

延伸閱讀

國史館：2年內完成李登輝年譜長編、故舊訪談錄

【專家之眼】蔡英文用過即丟，下一個會輪到誰？

李登輝秘錄新書發表 李安妮讀到這段落想落淚

不悔對李登輝遺像潑漆 資深女藝人：因他支持台獨

相關新聞

李安妮分享三階段的李登輝「近20年的爸爸最可愛」

國史館連續兩天舉辦「李登輝與台灣民主化」學術研討會，李登輝基金會董事長李安妮今天分享，在她成長過程中，對李登輝的感覺有三...

【重磅快評】陳時中要人民失憶 晉惠帝比他稍遜一籌

指揮中心力阻寫有「復必泰」字樣的BNT疫苗進口，遇疫苗荒只好轉彎放行；指揮官陳時中以「訂製西裝一定有希望的樣式、標籤，但...

中壢黨部宣傳1218公投 江啟臣：一切以公投為主

原定昨天8月28日的四大公投，延至年底12月18日，國民黨主席江啟臣今天下午至國民黨桃園中壢區黨部進行公投任務推動宣講會...

下屆桃市長媒體頻爆料 鄭文燦：藍綠五五波關鍵得民心

針對媒體頻頻爆料2022年桃園市長選情，近日並指綠營推陳時中較有勝算? 桃園市長文燦今天下午受訪表示，明年底選舉，他相信...

回顧李登輝憲改倡議 學者：應先解套修憲門檻

南臺科技大學財經法律研究所所長羅承宗今天指出，前總統李登輝曾提出兩階段修憲倡議，主張第一階段先解套修憲門檻問題，讓憲法可...

蔡其昌是假想敵？台中市長選舉見硝味

台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌難得在疫情趨緩後同框參加26日一場活動，卻因盧秀燕未請蔡其昌致詞惹風波。民進黨市議員等人在27日市政總質詢時，要盧秀燕別因將蔡當市長選舉假想敵而失了禮節。盧秀燕雖在活動當天已表達歉意，但蔡是她的選舉假想敵應無疑義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。