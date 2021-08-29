快訊

三創生活園區證實有確診足跡 緊急提前晚間6點閉館

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】陳時中要人民失憶 晉惠帝比他稍遜一籌

聯合報 / 主筆室
陳時中以訂製西裝比喻BNT疫苗採購，他今天表示對訪問的言詞不好到抱歉，「大家就忘了吧！」記者楊雅棠／攝影
陳時中以訂製西裝比喻BNT疫苗採購，他今天表示對訪問的言詞不好到抱歉，「大家就忘了吧！」記者楊雅棠／攝影

指揮中心力阻寫有「復必泰」字樣的BNT疫苗進口，遇疫苗荒只好轉彎放行；指揮官陳時中以「訂製西裝一定有希望的樣式、標籤，但冬天沒衣服，現有棉襖也要穿」自我辯解，但效果奇差，反遭「現代版晉惠帝」之譏；陳今天還沒有回神，竟要大家忘了這段話。只是，民眾可能不會那麼健忘，倒是他先忘記月初他才叮囑媒體「有疑問都要打破沙鍋問到底」的話。

藍委蔣萬安緊釘陳時中，日前指國人期待BNT疫苗，直到最近才有可能會到貨，但拖延這麼久都是因為民進黨政府堅持包裝不能出現「復必泰」字樣，現在才大轉彎。但人民在乎的是瓶身內的疫苗，民進黨意識形態凌駕人民健康，而陳時中的「冬天買西裝」說法，比喻荒謬且不倫不類，過去有晉惠帝何不食肉糜，今有陳時中看到人民渴求疫苗，卻要人民再等等，因為要訂製有一定規格西裝。

陳時中是非典型的民進黨政府要員，雖有意識形態，卻甚少表露，但遇重要關鍵，卻比誰都還要堅持。去年滯留大陸的小明們不能回家，就是出自陳時中「很痛苦」的決定，但是對於更大疫情破口的歐美地區返國民眾、機組人員檢疫，他卻能睜眼說瞎話，如果不是意識形態作崇，很難讓人相信這是同一位專業政務官所作的決策。

BNT疫苗數度離國門只差臨門一腳，「徘徊」不進的主因，正是陳時中居中大玩文字遊戲設下障礙，現在看來，當初阻擋BNT來台的相關規定都不是問題， 「復必泰」字樣的外包裝也成了陳時中口中的「現有的棉襖」。其實，陳時中並未拋下意識形態，只是換了另一個面具上場，為了維穩民進黨政權，不得不暫時退讓。

說實在的，陳時中 被說成現代版晉惠帝，其實還真讓他有點惶恐，再怎麼說，他的上面還有蘇貞昌、蔡英文，所以才身段放軟，對受訪的言詞到抱歉，要「大家就忘了吧！」。其實更大的目的是要向蔡、蘇交心而已，希望蔡蘇 千萬不要放在心上，晉惠帝再怎麼樣也輪不到他。

只是，陳時中也太看輕人民的記憶力。八月初高端疫苗封緘，陳時中連續兩天被記者詢問「高端送了幾批」，陳都以「沒有記」、「忘了問」回答，4日在記者會上再次被問到：「高端到底送了幾批疫苗封緘檢驗？」陳臉色大變，反嗆記者「如此提問不是健康的態度」，後來陳驚覺失言又說「不會因資料不全或有疑問就放著不管它，要打破砂鍋問到底。」

好吧，如果高端疫苗的封緘檢驗可以打破砂鍋問到底，那麼，吸引288萬人登記接種的BNT疫苗，為什麼就該忘了吧？依陳時中的邏輯，不是更該打破砂鍋問到底嗎？

如果訂製西裝的說法，藍營覺得陳時中是現代版晉惠帝，陳時中也覺得是不好的言詞，復必泰不是現有的棉襖，民眾倒是想聽聽BNT到底是什麼？為什麼明明是一場沒有風險的疫苗投資（研發失敗退費），東洋都說要自購800萬劑，甚至明明可以買到3000萬劑，談判時卻只願意買80萬劑，這些問題不比高端封緘小，不是陳時中要人民忘了，人民就會自動忘了，如果有此能耐，陳時中可能比晉惠帝更厲害。

陳時中 高端疫苗 BNT 復必泰 新冠疫苗

延伸閱讀

訂製西裝說法挨批現代晉惠帝 陳時中求大家「忘了吧」

相關新聞

李安妮分享三階段的李登輝「近20年的爸爸最可愛」

國史館連續兩天舉辦「李登輝與台灣民主化」學術研討會，李登輝基金會董事長李安妮今天分享，在她成長過程中，對李登輝的感覺有三...

【重磅快評】陳時中要人民失憶 晉惠帝比他稍遜一籌

指揮中心力阻寫有「復必泰」字樣的BNT疫苗進口，遇疫苗荒只好轉彎放行；指揮官陳時中以「訂製西裝一定有希望的樣式、標籤，但...

中壢黨部宣傳1218公投 江啟臣：一切以公投為主

原定昨天8月28日的四大公投，延至年底12月18日，國民黨主席江啟臣今天下午至國民黨桃園中壢區黨部進行公投任務推動宣講會...

下屆桃市長媒體頻爆料 鄭文燦：藍綠五五波關鍵得民心

針對媒體頻頻爆料2022年桃園市長選情，近日並指綠營推陳時中較有勝算? 桃園市長文燦今天下午受訪表示，明年底選舉，他相信...

回顧李登輝憲改倡議 學者：應先解套修憲門檻

南臺科技大學財經法律研究所所長羅承宗今天指出，前總統李登輝曾提出兩階段修憲倡議，主張第一階段先解套修憲門檻問題，讓憲法可...

蔡其昌是假想敵？台中市長選舉見硝味

台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌難得在疫情趨緩後同框參加26日一場活動，卻因盧秀燕未請蔡其昌致詞惹風波。民進黨市議員等人在27日市政總質詢時，要盧秀燕別因將蔡當市長選舉假想敵而失了禮節。盧秀燕雖在活動當天已表達歉意，但蔡是她的選舉假想敵應無疑義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。