【重磅快評】陳時中要人民失憶 晉惠帝比他稍遜一籌

指揮中心力阻寫有「復必泰」字樣的BNT疫苗進口，遇疫苗荒只好轉彎放行；指揮官陳時中以「訂製西裝一定有希望的樣式、標籤，但冬天沒衣服，現有棉襖也要穿」自我辯解，但效果奇差，反遭「現代版晉惠帝」之譏；陳今天還沒有回神，竟要大家忘了這段話。只是，民眾可能不會那麼健忘，倒是他先忘記月初他才叮囑媒體「有疑問都要打破沙鍋問到底」的話。

藍委蔣萬安緊釘陳時中，日前指國人期待BNT疫苗，直到最近才有可能會到貨，但拖延這麼久都是因為民進黨政府堅持包裝不能出現「復必泰」字樣，現在才大轉彎。但人民在乎的是瓶身內的疫苗，民進黨意識形態凌駕人民健康，而陳時中的「冬天買西裝」說法，比喻荒謬且不倫不類，過去有晉惠帝何不食肉糜，今有陳時中看到人民渴求疫苗，卻要人民再等等，因為要訂製有一定規格西裝。

陳時中是非典型的民進黨政府要員，雖有意識形態，卻甚少表露，但遇重要關鍵，卻比誰都還要堅持。去年滯留大陸的小明們不能回家，就是出自陳時中「很痛苦」的決定，但是對於更大疫情破口的歐美地區返國民眾、機組人員檢疫，他卻能睜眼說瞎話，如果不是意識形態作崇，很難讓人相信這是同一位專業政務官所作的決策。

BNT疫苗數度離國門只差臨門一腳，「徘徊」不進的主因，正是陳時中居中大玩文字遊戲設下障礙，現在看來，當初阻擋BNT來台的相關規定都不是問題， 「復必泰」字樣的外包裝也成了陳時中口中的「現有的棉襖」。其實，陳時中並未拋下意識形態，只是換了另一個面具上場，為了維穩民進黨政權，不得不暫時退讓。

說實在的，陳時中 被說成現代版晉惠帝，其實還真讓他有點惶恐，再怎麼說，他的上面還有蘇貞昌、蔡英文，所以才身段放軟，對受訪的言詞到抱歉，要「大家就忘了吧！」。其實更大的目的是要向蔡、蘇交心而已，希望蔡蘇 千萬不要放在心上，晉惠帝再怎麼樣也輪不到他。

只是，陳時中也太看輕人民的記憶力。八月初高端疫苗封緘，陳時中連續兩天被記者詢問「高端送了幾批」，陳都以「沒有記」、「忘了問」回答，4日在記者會上再次被問到：「高端到底送了幾批疫苗封緘檢驗？」陳臉色大變，反嗆記者「如此提問不是健康的態度」，後來陳驚覺失言又說「不會因資料不全或有疑問就放著不管它，要打破砂鍋問到底。」

好吧，如果高端疫苗的封緘檢驗可以打破砂鍋問到底，那麼，吸引288萬人登記接種的BNT疫苗，為什麼就該忘了吧？依陳時中的邏輯，不是更該打破砂鍋問到底嗎？

如果訂製西裝的說法，藍營覺得陳時中是現代版晉惠帝，陳時中也覺得是不好的言詞，復必泰不是現有的棉襖，民眾倒是想聽聽BNT到底是什麼？為什麼明明是一場沒有風險的疫苗投資（研發失敗退費），東洋都說要自購800萬劑，甚至明明可以買到3000萬劑，談判時卻只願意買80萬劑，這些問題不比高端封緘小，不是陳時中要人民忘了，人民就會自動忘了，如果有此能耐，陳時中可能比晉惠帝更厲害。