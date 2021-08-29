快訊

新北增11確診！三峽群聚案足跡公布 白沙灣、藏壽司入列

板橋大遠百2百多人未篩檢 侯友宜：全部陰性才能復業

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，大遠百目前尚未全面篩檢，要等到所有人都確定陰性才能復業。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，大遠百目前尚未全面篩檢，要等到所有人都確定陰性才能復業。記者張睿廷／攝影

板橋大遠百有櫃姐確診，全棟篩檢清消。新北市長侯友宜表示，大遠百在發現櫃姐確診後，在8月28日停止營業，全棟清消，並要求啟動企業快篩，本希望昨日能做完1579名員工篩檢，但至今仍只有1323人，應該還有一些員工尚未篩檢，會請經發局、警方來核對，確保萬無一失後才會讓百貨重新復業。

侯友宜說，板橋大遠百這個案是在8月28日停止營業，全棟清消，並要求業者啟動企業快篩，持陰性證明才可入場，本來希望百貨能在昨天就把所有篩檢完成，不過到今天早上仍有兩百多人尚未篩檢。

侯友宜表示，大遠百篩檢人數是1589人，但市府至今早只有1323人，這個數字還是有落差，可能有些遠百的人尚未篩檢或是核對出了問題，他們已經相關單位來一一核對，要確保都沒有風險，完全乾淨後，才會讓大遠百繼續營業。

外界也好氣，企業若發現確診個案，是否有相關指引能做參考？新北市經發局長何怡明指出，企業內部如果發現確診情形，應立即停止營業，並完成清消作業，等到所有員工篩檢都呈陰性後，才能復業。

侯友宜 快篩

延伸閱讀

餐飲內用雙北不同調？ 侯友宜：執行過程難免有差異性

虎斑貓「茶茶」被虐死引發眾怒 侯友宜：非常痛心

新北406校園清消 防疫假不計缺勤、宿舍管制

金山立體停車場完工 侯友宜：青春山海線打卡金地標

相關新聞

板橋大遠百2百多人未篩檢 侯友宜：全部陰性才能復業

板橋大遠百有櫃姐確診，全棟篩檢清消。新北市長侯友宜表示，大遠百在發現櫃姐確診後，在8月28日停止營業，全棟清消，並要求啟...

中壢黨部宣傳1218公投 江啟臣：一切以公投為主

原定昨天8月28日的四大公投，延至年底12月18日，國民黨主席江啟臣今天下午至國民黨桃園中壢區黨部進行公投任務推動宣講會...

下屆桃市長媒體頻爆料 鄭文燦：藍綠五五波關鍵得民心

針對媒體頻頻爆料2022年桃園市長選情，近日並指綠營推陳時中較有勝算? 桃園市長文燦今天下午受訪表示，明年底選舉，他相信...

回顧李登輝憲改倡議 學者：應先解套修憲門檻

南臺科技大學財經法律研究所所長羅承宗今天指出，前總統李登輝曾提出兩階段修憲倡議，主張第一階段先解套修憲門檻問題，讓憲法可...

蔡其昌是假想敵？台中市長選舉見硝味

台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌難得在疫情趨緩後同框參加26日一場活動，卻因盧秀燕未請蔡其昌致詞惹風波。民進黨市議員等人在27日市政總質詢時，要盧秀燕別因將蔡當市長選舉假想敵而失了禮節。盧秀燕雖在活動當天已表達歉意，但蔡是她的選舉假想敵應無疑義。

小英總統南下探視海董 可能原因有這些

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人探視湧言會精神領袖、「海董」林崑海，知情人士透露，海董近年身體微恙，已鮮少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。