板橋大遠百2百多人未篩檢 侯友宜：全部陰性才能復業

板橋大遠百有櫃姐確診，全棟篩檢清消。新北市長侯友宜表示，大遠百在發現櫃姐確診後，在8月28日停止營業，全棟清消，並要求啟動企業快篩，本希望昨日能做完1579名員工篩檢，但至今仍只有1323人，應該還有一些員工尚未篩檢，會請經發局、警方來核對，確保萬無一失後才會讓百貨重新復業。

侯友宜說，板橋大遠百這個案是在8月28日停止營業，全棟清消，並要求業者啟動企業快篩，持陰性證明才可入場，本來希望百貨能在昨天就把所有篩檢完成，不過到今天早上仍有兩百多人尚未篩檢。

侯友宜表示，大遠百篩檢人數是1589人，但市府至今早只有1323人，這個數字還是有落差，可能有些遠百的人尚未篩檢或是核對出了問題，他們已經相關單位來一一核對，要確保都沒有風險，完全乾淨後，才會讓大遠百繼續營業。

外界也好氣，企業若發現確診個案，是否有相關指引能做參考？新北市經發局長何怡明指出，企業內部如果發現確診情形，應立即停止營業，並完成清消作業，等到所有員工篩檢都呈陰性後，才能復業。