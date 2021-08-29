中壢黨部宣傳1218公投 江啟臣：一切以公投為主

原定昨天8月28日的四大公投，延至年底12月18日，國民黨主席江啟臣今天下午至國民黨桃園中壢區黨部進行公投任務推動宣講會議，針對是否要來搶奪朱立倫的選票表示，一切以公投為主。

江啟臣今天與市議員梁為超、吳嘉和、黨代表莊程發等人一同宣傳表示，現在許多選民都還不清楚公投延期至12月18日，此次前來，希望能呼籲所有民眾，不要浪費過去的努力，12月18日當天大家都出來投票。

被問到昨天朱立倫沒有參加「希望廣場」舉行的反萊豬兩公投宣傳記者會，江啟臣表示，文傳會訊息都是統一通知，相信黨務同仁嚴守選務中立，同步告知所有候選人，猜測朱另有安排，並表明此次前來就是想好好宣傳公投事宜。

江啟臣提到，個人對公投保持一貫的態度，公投比選主席重要，公投和黨內選舉不一樣，不能相提並論，代表孰輕孰重每人看法不一。

針對媒體人周玉蔻今天上午在臉書上打出12隻猴子圖示，疑似暗指新北市長侯友宜，準備要打猴子，江啟臣表示「這很不禮貌」，不清楚她的意義是什麼。