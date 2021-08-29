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下屆桃市長媒體頻爆料 鄭文燦：藍綠五五波關鍵得民心

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
媒體點名陳時中選桃園勝算大?桃園市長鄭文燦說明下屆市長關鍵要掌握民心。記者曾增勳／攝影
媒體點名陳時中選桃園勝算大?桃園市長鄭文燦說明下屆市長關鍵要掌握民心。記者曾增勳／攝影

針對媒體頻頻爆料2022年桃園市長選情，近日並指綠營推陳時中較有勝算? 桃園市長文燦今天下午受訪表示，明年底選舉，他相信綠營會推出最好的候選人、也是最強的候選人，明年底的桃園市長選舉，他認為還是五五波，必須步步為營，目前「我沒有口袋人選或預定人選」。

鄭文燦時期的市長接班人話題，台北媒體最近點名綠營下一屆桃園市長人選，包括新竹市長林智堅、立委鄭運鵬、衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴等人選，鄭文燦以「有點像謠言傳播鍊」帶過，他今天下午表示，明年底桃園市長選舉，藍綠兩黨仍然是五五波。

面對明年底選舉，民進黨黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾已表態參選，加上前述人選，媒體問及市長人選希望藍綠不要那麼清楚、如何當好市長? 鄭文燦說，如果以此同樣的說法，國民黨可能的候選人也沒有這個條件，他覺得要當好下屆市長，一定要接地氣、有包容心、有遠見，也要有行動力等很多的條件，最重要的是要得到市民的共鳴和支持，「這是最關鍵」，有心市長起跑的人，就是要掌握民心。

媒體針對林智堅轉戰桃園市長說法，鄭文燦表示，林智堅並沒有表示要在桃園參選，「林目前不在桃園的政治版圖裡面」。他說過，選下屆市長的人，最終還是要通過民意考驗，民意支持最高的人會成為民進黨的候選人。

桃園 鄭文燦

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