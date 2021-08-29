蔡其昌是假想敵？台中市長選舉見硝味

台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌難得在疫情趨緩後同框參加26日一場活動，卻因盧秀燕未請蔡其昌致詞惹風波。民進黨市議員等人在27日市政總質詢時，要盧秀燕別因將蔡當市長選舉假想敵而失了禮節。盧秀燕雖在活動當天已表達歉意，但蔡是她的選舉假想敵應無疑義。

近日TVBS公布的六都市長滿意度民調，新北市長侯友宣與盧秀燕分居一、二名，盧的滿意度達68％；有6成3支持她連任。前不久美麗島電子報所做民調，盧的信任度也達8成，與蔡其昌及立委何欣純、張廖萬堅的個別比較，盧支持度也都破6成以上，其他人的支持度都不及2成，但仍以蔡的17.6%最高。

盧支持度高

以盧秀燕的高信任度與高支持度，按理講就算是將蔡其昌當做假想敵，也不致不敢讓蔡其昌上台講幾句話，否則就會像蔡其昌所說，即使將他當假想敵，未讓他致詞就成了「風度」問題了。主要是主辦單位疏忽，因現場來了多位立法委員，為節省時活動間，所以致詞都免了。

不過，蔡其昌終究是副院長，有代表立法院的身分，非一般立委，讓他講兩句話確不為過。然而，面對盧秀燕的高滿意度，民進黨台中市市長參選人遲未有人表態，也確實引人懷疑是否有怯戰意味？而既然尚未做表態，也不能怪盧秀燕未請他致詞有欠風度。

內閣變動牽動人選

由於一直有內閣改組的傳言，加上桃園市長鄭文燦極有可能接任閣揆，或許事涉內閣變動而牽動縣市長人選的布局，民進黨中央因此而壓抑了各有意參選者對外表態的聲音；但此舉與過去民進黨的文化顯然大相逕庭。

這種內部文化的改變應該是蔡英文個人風格所致；尤其在經歷過上次總統初選過程，連賴清德都被壓抑過，民進黨風格忽然變了樣。不過，有了執政權，終究與在野時不同。屬蔡其昌嫡系的台中市議員施志昌表示，就他個人意見，蔡目前在副院長的位子，可以有更大範圍與條件服務台中市民。

期望縣區立委出戰

或許這可能也是蔡其昌的思考，此時與其在中央執政大失民心的此刻下來與高支持度的盧秀燕一戰，不如固守他立院副院長的位子做好調和運籌的工作。大甲、大安、外埔區選出的施志昌另一句話，則透露他另一個心聲，台中直轄市選舉以來，三任市長都是舊市區出身，他希望此次是由原縣區人士出馬。

目前民進黨原縣區出身的立委就剩蔡其昌與何欣純有機會和盧秀燕一搏。施志昌意有所指的表示，民進黨最後可能出線的市長參選人，應不會是還想重新出發的林佳龍了。

【更多精采內容，詳見 】