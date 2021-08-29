小英總統南下探視海董 可能原因有這些

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人探視湧言會精神領袖、「海董」林崑海，知情人士透露，海董近年身體微恙，已鮮少出門，董娘也不讓他開車，出門都由兩個兒子載，近年病情起起伏伏，跟湧言會成員也較少碰面，上月中旬更是身體變差，最近好轉，因此蔡總統可能要是趁空檔探視。

另有地方人士分析，蔡總統探視海董除了病情，也不無可能是要與湧言會討論2022年市議員布局，雖然市長已確定由陳其邁拚連任，但民進黨一直想搶下議長寶座，不僅力拚海派、菊系的議員席次過半，也傳出會由重量級人士空降高雄選市議員，或是與「英系」借將，拉抬市議員席次。

湧言會雖然在民進黨屬於規模較小派系，但在黨內仍舉足輕重，日前湧言會「大阿哥」王定宇等人也與桃園市長鄭文燦見面，不排除與各派系合作，在各縣市布局等。

行政院長蘇貞昌去年也曾利用南下高雄的公務行程空檔，在陳其邁及其他湧言會成員的陪同下探視林崑海，當時蘇貞昌也對外說去年他出席高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮，之後，「彎過去」看一下林崑海，與派系毫無關係，自己也沒有經營派系。

知情人士指出，海董因病鮮少自己出門，因此總統趁著空檔去看他，也是合情合理，在三級警戒警封前、約7月中旬身體變差，但海董最近身體轉好，大家都期盼他早日康復，也才會接連有「大咖」探視。

67歲林崑海資產雄厚，在地產、媒體、政界人脈布局深厚，是政商媒三棲的南霸天人物，也是湧言會精神領袖。不過湧言會核心人士趙天麟則說，今天拜會是私人行程，過程不便多談。