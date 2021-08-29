快訊

又有疫苗抵台！捷克捐贈3萬劑莫德納 下午將抵桃機

新北1例大遠百員工 三峽出現家庭群聚！10例是同住家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小英總統南下探視海董 可能原因有這些

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
三立電視董事長林崑海。 報系資料照片
三立電視董事長林崑海。 報系資料照片

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人探視湧言會精神領袖、「海董」林崑海，知情人士透露，海董近年身體微恙，已鮮少出門，董娘也不讓他開車，出門都由兩個兒子載，近年病情起起伏伏，跟湧言會成員也較少碰面，上月中旬更是身體變差，最近好轉，因此蔡總統可能要是趁空檔探視。

另有地方人士分析，蔡總統探視海董除了病情，也不無可能是要與湧言會討論2022年市議員布局，雖然市長已確定由陳其邁拚連任，但民進黨一直想搶下議長寶座，不僅力拚海派、菊系的議員席次過半，也傳出會由重量級人士空降高雄選市議員，或是與「英系」借將，拉抬市議員席次。

湧言會雖然在民進黨屬於規模較小派系，但在黨內仍舉足輕重，日前湧言會「大阿哥」王定宇等人也與桃園市長鄭文燦見面，不排除與各派系合作，在各縣市布局等。

行政院長蘇貞昌去年也曾利用南下高雄的公務行程空檔，在陳其邁及其他湧言會成員的陪同下探視林崑海，當時蘇貞昌也對外說去年他出席高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮，之後，「彎過去」看一下林崑海，與派系毫無關係，自己也沒有經營派系。

知情人士指出，海董因病鮮少自己出門，因此總統趁著空檔去看他，也是合情合理，在三級警戒警封前、約7月中旬身體變差，但海董最近身體轉好，大家都期盼他早日康復，也才會接連有「大咖」探視。

67歲林崑海資產雄厚，在地產、媒體、政界人脈布局深厚，是政商媒三棲的南霸天人物，也是湧言會精神領袖。不過湧言會核心人士趙天麟則說，今天拜會是私人行程，過程不便多談。

林崑海 陳其邁 趙天麟

延伸閱讀

中央禁廚餘養豬 高雄補助再加碼100元

隔板增傳播風險？ 陳其邁：阻隔和通風都要做好

高市府會攜手抗疫 曾麗燕捐防疫物資給陳其邁

帕運／田曉雯桌球奪銅 陳其邁讚「非常厲害」

相關新聞

小英總統南下探視海董 可能原因有這些

蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人探視湧言會精神領袖、「海董」林崑海，知情人士透露，海董近年身體微恙，已鮮少...

不只甜點店！台北拉麵神店「麵屋一燈」也有確診者足跡

繼北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」再度傳出有確診者足跡後，中山區知名拉麵店「麵屋一燈」也傳出確診者足跡，業者表示，...

回顧李登輝憲改倡議 學者：應先解套修憲門檻

南臺科技大學財經法律研究所所長羅承宗今天指出，前總統李登輝曾提出兩階段修憲倡議，主張第一階段先解套修憲門檻問題，讓憲法可...

蔡其昌是假想敵？台中市長選舉見硝味

台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌難得在疫情趨緩後同框參加26日一場活動，卻因盧秀燕未請蔡其昌致詞惹風波。民進黨市議員等人在27日市政總質詢時，要盧秀燕別因將蔡當市長選舉假想敵而失了禮節。盧秀燕雖在活動當天已表達歉意，但蔡是她的選舉假想敵應無疑義。

9/1開學各校搶買隔板備戰 專家提質疑憂防疫效果適得其反

高中以下學校9月1日要開學了，許多家長憂心校園會成為最大群聚場。教育部要求學生全程戴口罩，只有中午用餐時可拿下口罩，並使用隔板用餐，造成各校都在搶隔板。但最近陸續有專家提出質疑，認為隔板防疫，反而適得其反。

台船高層面對潛艦國造「怕承擔、不能負責」 消極不見海軍這樣能造艦嗎？

台船公司的大問題，是公司管理高層年齡太大，對於企業發展缺乏開拓新局的魄力，台船靠政府國艦國造政策挹注龐大資源，少有如此受到政府全力支持的國營事業，軍方身為船東，台船高層卻躲著船東，怕與船東討論國造潛艦工程，台船高層皆六七十歲，垂垂老矣，墨守成規，不能負責，結果是企業人才不停流失，招不進新血，危機出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。