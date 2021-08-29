朱立倫赴澎湖搶票！黨員焦慮地方選舉布局及青年培訓
國民黨主席候選人朱立倫今天到澎湖參訪，拜會澎湖縣長賴峰偉、議長陳昭玲等，並與黨員座談。黨員們對於2022年選舉的國民黨備戰狀況，普遍感到焦慮，並建議黨部應加強青年儲訓，政黨才能長久延續。朱立倫表示，青年是國民黨的未來，已提出「青年儲備主管MA」計畫，也會推動青年參與縣市長選戰中學習、歷練。
朱立倫表示，和賴縣長是老朋友，今天交換了許多意見，縣長也給了很多鼓勵，畢竟都是為了國民黨將來可以更好、更強；與劉昭玲議長和副議長陳雙全就是更早的朋友了，很高興議會黨團給自己支持與加油。希望未來國民黨可以團結大家，尤其明年有縣市長、議會、鄉鎮代表、村里長的選舉，國民黨都能大勝。
「國民黨加油！」朱立倫與黨員們喊口號，為國民黨的未來努力。黨員們反映，2022選舉就在眼前，對於國民黨在縣市長、縣市議員的布局如何？普遍感到憂慮，國民黨應該盡快擬定方針與策略。黨員也關心國民黨在青年培訓方面做了什麼努力？也應重視接班問題，政黨才能永續。
朱立倫指出，他非常重視黨的青年培訓，並提出了「青年儲備主管MA」，希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在黨的運作。像葉元之、江怡臻、凌濤及更多優秀的青年黨員，都努力表現，或由助理轉任選將，所以一定要給青年最大的機會。未來在縣市長、縣市議員選舉，也要多讓國民黨青年有更多參與歷練的機會，學習如何打選戰。
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