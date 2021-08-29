獨／小英總統到高雄私訪行程曝光 原來是探視海董

蔡英文總統今天上午搭專機到高雄岡山，再驅車到高雄市區探視三立電視台董事長林崑海，高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人作陪。「海董」近年身體微恙，今天與會人士觀察，海董氣色、精神不錯，總統一行人停留約50分鐘，接著蔡總統轉往台南行程。

對於這一拜會行程，總統府、高雄市政府、民進黨高雄市黨部相當低調，強調這是私人不公開行程，不便多談會面細節。

67歲林崑海資產雄厚，在地產、媒體、政界人脈布局深厚，培植出民進黨內實力不容小覷的「湧言會」（俗稱海派），是政商媒三棲的南霸天人物，也是湧言會精神領袖。

湧言會要角、民進黨立委趙天麟說，今天拜會是私人行程，過程不便多談。

林崑海近年身體健康有些狀況，但控制得還不錯，今年初行政院長蘇貞昌因公務行程到高雄，也曾到林崑海家探視，足見海董在黨內舉足輕重影響力。