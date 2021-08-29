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評陳時中被神格化 藍委：他自認永不會犯錯

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
對去年原有機會取得3000萬劑BNT疫苗卻破局一事，指揮官陳時中表示「我不後悔」。本報資料照片
對去年原有機會取得3000萬劑BNT疫苗卻破局一事，指揮官陳時中表示「我不後悔」。本報資料照片

對去年原有機會取得3000萬劑BNT疫苗卻破局一事，指揮官陳時中表示「我不後悔」。國民黨立委賴士葆表示，陳時中政治防疫凌駕科學防疫的決策得到蔡政府力挺，蔡政府已經完全改寫政務官要為錯誤的政策負責下台的慣例。

賴士葆在臉書指出，從陳時中過去所有的話語脈絡可以爬梳一個結論，就是他被神格化，所以他自認永遠不會犯錯。3+11的防疫破口，陳時中口頭負責，但實際行為不必付諸行動下台負責。東洋BNT破局以及直接向德國原廠採購，跳過上海復星大中華區BNT疫苗總代理，因此最後無法買到疫苗。

賴士葆說，若不是民間團體苦苦哀求，極力穿梭克服困難，今天台灣不會買到BNT疫苗。台灣的疫苗至今仍然不足，蔡政府仍宣稱台灣採購的疫苗足夠，所以不願意再開放地方政府及民間力量加入協助採購捐贈疫苗的行列。

賴士葆表示，疫情趨緩，所以陳時中否認3＋11的決策錯誤造成防疫破口，以及過去和現在再三判斷錯誤所造成的疫苗短缺，導致800多人染疫死亡。從政治倫理的角度思考，早就應該有幾次政務官下台以示負責。

蔡政府的官員集體戀棧，大家都把官位坐好坐滿，沒有一個人下台負責。蔡政府以防疫優先為理由，掩護政務官失職的行政責任。現在又回到清零，蔡政府假裝忘記800多人喪命的慘劇。聽陳時中大言不慚又霸氣的表示不後悔，對於過去擋疫苗不只不會愧疚還要邀功，真的讓人聽不下去。

疫苗 陳時中 賴士葆

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