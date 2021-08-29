首款獲美全面授權疫苗 藍委籲政府加速進口BNT

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聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
首批民間合力購買的BNT疫苗可望近日到貨。法新社
首批民間合力購買的BNT疫苗可望近日到貨。法新社

彭博資訊26日公布8月份的「全球防疫韌性排名」，台灣的總分雖然進步，但排名比7月退步一名，排全球第41。國民黨立委李貴敏今質疑，蘇內閣主政的民進黨政府，根本是無知、無為、無感、無能，拖累台灣的防疫表現。

李貴敏指出，台灣人民的自律力非常高，大家配合戴口罩，落實防疫也不需要政府過多干預，因此台灣防疫主要是有賴民眾自制而有進展；相較下，當全球抗疫工作都在進步，台灣政府做的卻沒有其他的國家好，所以全球名次才會下降。

李貴敏說，讓人憂心的是，蘇內閣對民意無感，毫不在意民意，也無法理解疫苗的重要性，以及人民對於欠缺疫苗的焦慮。要是去年東洋就能買到3000萬劑BNT疫苗，今年台灣就不用遭受這麼多人死傷的衝擊，也不會因為防疫破口導致要大筆金額紓困的情況。

李貴敏說，又如「復必泰」簡體中文標籤爭議，第一時間就有許多人出來主張，標籤是什麼並不重要，重要的是裡面的內含物有沒有防護力。疫苗衹要是有效、安全、有防護力的，才是台灣人民需要的。

李貴敏說，但這些主張卻遭到綠營鋪天蓋的的抹黑、抹紅，政府更反其道而行，對於老百姓的需求完全無感。也因此讓台灣的防疫表現從過去的模範生，到現在已經明顯落後於其他國家。

李貴敏說，輝瑞疫苗近期已成為首款獲美國FDA全面授權的疫苗。民眾只能拜託政府行行好，加速BNT疫苗進口。未來疫苗產能已成為國家間競爭的利器，政府更應該加速相關腳步，讓台灣跟得上國際競爭的腳步。

李貴敏說，如果行政團隊還是沒有辦法、沒有能力，參與國際間相關事務，最好就放手讓民間團體或企業來做，無論從執行力、行政效率或使命必達的堅持，民間看來都完勝政府。

疫苗 李貴敏 台灣人

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