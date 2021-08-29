立法院新會期即將開始 民進黨團幹部仍採派系共治

立法院新會期即將開始，民進黨團日前已完成改選登記，除了總召柯建銘不變外，其他幹部職採取派系共治做法，由新系擔任幹事長，非新系任書記長，柯建銘今天受訪指出，經順利協調後，幹事長由劉世芳續任，書記長則由蔡適應接任，迎接新會期。

據了解，改選登記時，書記長部分只有正國會立委蔡適應登記，確定接下英系立委羅致政的位置，幹事長則有新系鄭運鵬、鍾佳濱和現任幹事長劉世芳等人角逐，因9月1日即將換新的黨團幹部，近日也陸續協調。

柯建銘指出，劉世芳、鍾佳濱和鄭運鵬本周已自行協調好，由劉世芳接任，其實大家都很認真，無論誰與他配合都很好，投入最重要，例如休會期間除了他天天來立法院外，包括劉世芳、黃世杰、羅致政和鄭運鵬等人都沒休假，積極參與黨團運作，也不時開記者會等。

有黨內人士分析，黨團幹部選舉也牽動2022年選情，其中蔡適應可能會參選基隆市長選舉，接棒同派系的基隆市長林右昌，任職書記長有望增加曝光度，讓外界看到他論述能力。

另外鄭運鵬有可能會參選桃園市長，鍾佳濱則可能參選屏東縣長，若爭取到幹事長職位，也能讓聲量提高，不過最終雖沒接到幹事長職位，但兩人平時積極問政，仍能加強選民印象。

鍾佳濱今受訪指出，大家都是好朋友，協調很順利，相信劉世芳也會做得很出色，雖然沒接下幹事長職位，但各部會的預算審查也是他的目標，未來也會努力爭取財政委員會召委。

黨內人士指出，黨團幹部除了能加入黨團決策，有議事攻防歷練兩項最基本的優勢之外，更可以在媒體上有更多曝光機會，由於身兼幹部的立委，代表黨團，掌握資訊上會比其他立委更快，在議題上能優先掌握話語權。

黨內人士指出，每周三的中常會，黨團幹部為「當然中常委」，可以直接和身為黨主席的蔡英文總統一同面對面開會。這部分有兩層意義，一是有直接溝通的機會，有問題也有管道能直接和列席的行政院反映、爭取；實質意義之外，選民印象上，也會有直通核心形象加分。