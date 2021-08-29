治水效率要好 學者：這四方面都要到位

極端氣候讓治水成為更迫切的民生議題，政府大力投入前瞻基礎建設計畫改善水環境，三大主軸分別是「水與發展」、「水與安全」、「水與環境」。學者建議，預算編列執行、監督機制、後續管理維護與使用者心態都要到位，治水效率才會好。

中華民國台灣韌性城市發展協會理事長、高雄大學土木與環工系主任吳明淏表示，不管是中央或地方，預算執行仍有監督機制，資訊應該是公開透明。中央對水環境計畫執行有原則性指導，列出各大項目標與比率，地方再向中央申請，就像在一個大水庫中，縣市各自端出計畫爭取，比賽用委員會方式審查，政治力介入難免，大家都想搶「水與環境」這塊大餅，「水與安全」部分則較吃力又無法速見政績。

但現今政治環境，都有多雙眼睛盯著，不合理事也很難杜攸攸眾口，都得受公評。吳明淏說，前瞻基礎建設計畫中的水環境建設仍應以工程改善為主，「親水環境淪為表面工程」也是一種說法，但在某種程度，仍有環境教育的意義，強調非工程面的防災或減災。

高雄科技大學環安系教授、水資源中心主任周志儒表示，判斷治水有沒有成功，不一定只看下大雨會不會淹上來，而是大雨之後多快可以把水排掉。高科大第一校區近典寶溪上游，因為通洪斷面不足，常造成排水瓶頸，逢雨必淹，不堪其擾。前瞻計畫中的典寶溪排水中崎橋上游右岸興建工程今年完成，在近四百公尺河岸清除不可計數的垃圾，八月高雄豪大雨，河川整治效果顯現，校區終於不再淹水了。

周志儒表示，水環境的執行單位包括水利署、環保署等，可惜很多錢用在景觀工程，與防災工程結合在一起，包裝為融合社區需求，是否必要則見仁見智，這方面環保署和水利單位可多溝通。台灣太重視工程，除了工程之外，後續的管理維護與使用者心態都要到位，治水效率才會好。

周志儒指出，中央執行前瞻計畫，地方政府也要自籌比率不等的配合款，這對財政困窘的縣市是有些困難的，必須增加舉債，治水又常需要徵收取得土地，負擔更加重，有些地方政府不見得能投入。

中山大學水資源中心主任楊磊表示，水利工程永遠趕不上氣候變遷，海綿城市的概念是分散風險，與災難共存。現在的治水，不是要求不要淹水，而是淹了，但要降低風險。治水說起來容易，做有時很難，政治人物都喜歡做看得到的；像下水道工程就做得慢，因為看不到。

「水治理需要通盤檢討，經費要花在刀口上。」地理學者、高師大校長吳連賞說，環境綠美化工程不能多於基礎工程，有些政治人物可能覺得扎實基礎工程在政績上不討好，但「水災來了，就看到了！」