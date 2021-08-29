跑選舉缺席公投活動 朱立倫：我當選主席有3個月可推動

國民黨主席候選人朱立倫昨天赴高雄跑競選行程，缺席國民黨公投宣傳活動。朱立倫上午受訪表示，9月25日選舉結束後到12月18日，還有將近3個月的時間，「我當選主席之後也會全力來推動。」

朱立倫表示，他前兩天有收到通知，但因為已經和立法院前院長王金平事先約好，沒辦法變更行程。但是對於未來不管是萊豬公投或很多國民黨的活動，他都是全力的支持，畢竟面對第一線的民眾是最重要。

朱立倫說，他其實在各地方座談的時候，都有提到到相關的議題，只是昨天的行程一周多前就約好了，他會持續支持公投活動，未來還有很多的機會去參加。9月25日選完主席後，還有將近三個月的時間，他會全力以赴，持續來推動相關議題。

對於昨天他與國民黨中央委員連勝文一同去高雄拜會王金平，聯訪到一半提早離席，被政論節目解讀為不恰當。朱立倫說，完全沒有，他們是希望議題不要那麼多，而且兩人都還要趕行程。一切都很順利，也在王金平家裡叨擾一個多小時，他不知道拿怎麼會傳出這樣的消息。

下周就要舉行國民黨主席候選人政見發表會（媒體詢問指電視辯論會）。朱立倫表示，與其說是主席選舉的電視辯論，其實只是面對國民黨的支持者及全民，把一些重要的想法講清楚。跟真正的大選不一樣，大選是競爭的對手，他們大家都是同志、好伙伴，每一位提出來的政見都可以納為未來執行的參考，這是一個集思廣益的過程，不是一個對抗過程。