主席之爭！朱立倫：電視辯論是集思廣益、非對抗的過程

國民黨主席候選人朱立倫繼昨天到高雄拜會立法院前院長王金平，今早又赴澎湖拜會縣長和議長。他在機場受訪時表示，當選主席後，會全力推動公投議題；至於下周的國民黨主席選舉電視辯論會，是一個集思廣益的過程，不是一個對抗的過程。

國民黨主席江啟臣昨天在「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會指出，公投重要性遠高於主席選舉。對此朱立倫表示，昨天的活動，前兩天有收到通知，但是因為跟王金平院長、侯彩鳳委員和高雄的朋友們，事先都已約好了，沒有辦法變更行程，但是對於未來萊豬公投與很多活動，他都是全力支持。畢竟面對第一線的民眾是最重要的，且9月25日主席選舉之後，還有三個月的時間會全力以赴。

朱立倫表示，公投12月18日舉行，會持續推動相關議題，其實在各地方會談時都有談到。只是昨天的行程是一個多禮拜前就已約好，像今天澎湖行程也是多日前訂好。「當選主席後，會全力來推動公投議題。」

今天澎湖行，朱表示將拜會縣長、議長和地方重要人士外，最重要的是和基層黨籍人士座談，希望未來國民眾能夠更團結、更有力量，更能夠面對鴨霸的民進黨，更能夠發揮戰力。

談到執政黨的財務政策，朱說，這是全民最大的危機之一，尤其是民進黨胡搞亂搞。這幾年不管是看到前瞻的特別預算8800億，再到這次紓困的8400億，及多年來的累積負債，加上潛藏性的15.5兆，真的是非常嚴重的財政危機。做為一個負責任的在野黨，一定會有財政檢驗小組，將來也會針對國政的重要議題，提出意見，讓民眾看清楚執政黨的無能及國民黨的具體政策。

下周電視辯論會，其實國民黨主席選舉的電視辯論，倒不如說是面對國民黨的支持者以及全民，把一些重要的想法講清楚，跟真正的大選不一樣；大選是競爭的對手，我們都是同事、好夥伴，其實每位提出的政見，都可以納入未來執政的參考，「這是一個集思廣益的過程，不是一個對抗的過程。」