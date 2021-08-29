拚北市重返執政 國民黨推玉山計畫、右岸聯盟固本拓票

國民黨迎戰2022地方縣市長選戰，台北市長選舉是重中之重。為全力求勝，台北市黨部近日擬訂玉山計畫、右岸聯盟與里長倍增等3項作戰計畫，力求「固本、拓票」，爭取最大勝選機會。目前已展開前置籌備，黨主席選舉過後將全面展開。

其中，玉山計畫是針對台北市12行政區中優勢選區，讓強的選區更強；右岸聯盟則是要重點補強支持度弱勢選區，減少選戰劣勢；里長倍增計畫則是要全面強化台北市基層經營與促成青年轉型基礎。

台北市黨部表示，就明年國民黨台北市長可能候選人人選、立委蔣萬安6月份所做民調來看，包含大安、文山、松山、信義與蔣大本營中山等區，蔣民調都大幅勝過可能對手，這些選區要穩扎穩打，擴大勝績，為明年勝選奠基。

台北市黨部指出，玉山計畫就是針對國民黨台北市長與市議員優勢行政區，以3項措施「打樁」：首先是透過既有的小組長組織，辦活動與數位經營黨員與地方；其次是透過將青年納入黨務，改變黨務思維，改善過去弱勢的青年耕耘。

第三，則要加強黨籍民代與候選人文宣與網路宣傳，讓支持者增加信心，讓非支持者了解國民黨的用心與改變，提升黨籍候選人形象，擴大被認同感與支持度。

相對於玉山計畫，國民黨過去在台北市在沿「淡水河右岸」行政區，包含北投、士林、大同、萬華等行政區，則是傳統支持度弱勢選區，右岸聯盟計畫就是將這些選區「專案控管」，針對各區特質與民眾需求予以滿足需求，爭取支持。

台北市黨部表示，像本土疫情爆發以來，市黨部在「淡水河右岸」行政區密集發放物資福箱或加強推動待用餐等救濟經濟弱勢民眾措施，或是在社區中舉辦親子活動，都是要讓地方民眾了解國民黨用心，爭取支持。

台北市黨部分析，以蔣萬安6月份民調來看，除士林區還有一段落後，大同區民調接近持平，北投區也有拉抬，萬華地區支持度甚至衝高到可能候選人中第一，已可看出右岸聯盟計畫打底的初步成效。

台北市黨部表示，相較玉山計畫與右岸聯盟計畫偏重經營，里長倍增計畫就是直球對決，明年市黨部預計要主動推出50個以上的新人參選里長，一則尋求擴大基層執政版圖，也象徵國民黨在台北市青年轉型的決心，也藉以爭取支持。