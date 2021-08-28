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與青年分享治黨理念 朱立倫：做的事要符合支持者期待

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
回鍋參選國民黨主席的前主席朱立倫晚間與青創業者座談。 圖／截自朱立倫臉書直播
回鍋參選國民黨主席的前主席朱立倫晚間與青創業者座談。 圖／截自朱立倫臉書直播

回鍋參選國民黨主席的前主席朱立倫晚間與青創業者座談，談到經營國民黨的理念，朱分享表示，首先是要有熱忱，此外做的事情要符合支持者期待，要用科學方式管理，也要體認到必須有一個團隊一起打拚，而過程中要不斷創新。

朱立倫說，做任何事情要有熱忱與信仰，否則做的會很痛苦；此外，做的事情也要是人民或支持者需要的，而不是自己想的，事情不能盲目做；不論研發或創新，還是要用科學方法，也要掌握時效性，不能拖。

朱立倫也提到，管理組織不可能一個人完成，要有很多人才參與，必要時還要有很多股東、投資者與融資銀行幫忙才能達成；而即便成功管理後，還是要不斷創新，否則可能被下個新創產業淘汰，不論是組織、政黨、國家都一樣。

國民黨智庫前副董連勝文則意有所指說，創業穩定之後，答應的事情要做得到，否則也許可以用發展產品好、形象清新等短期特質，募到一些錢或做小生意，但答應的事情做不到，就沒有下一場，特別是對投資人，這是非常現實的環境。

不過連勝文也自嘲，他以前就是做創投，創投的特質就是膽小、多疑、貪便宜，「我承認我都是」。

台北市議員徐巧芯也認為，長期信任很重要，沒有辦法做到的事情不要答應別人，這是做人人格特質，像她對身邊的人也是會如此觀察，只要有一次說到沒做到，那就再見。

朱立倫 國民黨 連勝文

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