宣布開放萊豬一周年 民進黨：食安有把關 台美互動密集

民進黨發言人簡舒培今天表示，今天是蔡英文總統宣布開放萊豬一周年，這一年來政府基於國家經貿利益、整體經濟外交戰略發展，在守護全民健康與保障豬農收益的前提下，依據國際標準和科學數據，訂定食品安全容許量接軌國際；不僅有為萊豬食安有把關，也確保台灣農業生計不受影響，並促進台美互動。

簡舒培表示，在民眾最關心的食品安全面，從食藥署肉品儀表板的資料顯示，至今進口美豬檢出萊劑的含量為0；再者，由衛福部抽驗，農委會進行牧場端監測上市公司的豬肉產品，從2018年至2021年4月，抽查超過2.2萬件樣本檢驗瘦肉精「乙型受體素」，檢出的件數是也是0，換言之，進口與國產豬肉品皆沒有含萊克多巴胺的瘦肉精。

簡舒培指出，在豬價方面，從豬肉主要部位肉零售價格月平均統計來看，去年8月開放美豬後，可見豬的各部位肉零售價格依然維持平穩，波動仍依年節大小月維持相同的規律，是合理範圍內；除今年價格稍微上漲之因爲國際飼料價格較高致養豬成本上升、飼養頭數略降之外，豬肉品價格也並沒有大幅波動。

簡舒培說，進口美豬是為了接軌國際經貿，促進正常的雙邊經濟發展，在宣布開放美豬的這一年，台美關係有了全方位的進展，包括在經濟面有2020年9月，美國國務院宣布創立美臺雙邊「經濟與商業對話」，同年11月，舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」簽訂為期5年並得再延長5年的備忘錄，也在今年6月30日，復談美台第十一屆貿易與投資框架協議理事會會議（TIFA），成果豐碩。

簡舒培表示，民進黨再次呼籲國民黨不要為了反對而反對，為了自身黨內主席選舉而操作公投，破壞台灣與世界交往的關係，挑撥台美關係。