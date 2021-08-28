【重磅快評】 在人民前稱「痛苦」 陳時中的告解太廉價

今天（28日）是迎來四天3度本土「+0」的第一個假日，很多人發現中午過後，路上突然沒什麼人車，後來才恍然大悟，原來不少人等著下午2時一到上網登記接種BNT疫苗意願，導致1922疫苗預約平台大當機。而在全民瘋搶BNT的同時，有一群人卻成了不折不扣的疫苗孤兒，18到19歲的族群完全被排除在外。對此，衛福部長陳時中稱這是「痛苦的安排」，痛苦二字從陳時中的嘴裡冒出，實在廉價又諷刺，讓全民痛苦不堪的人不就是他嗎？

從今天疫苗預約平台系統的大當機，透露了幾個訊息：一，這是號稱是天才IT大臣唐鳳設計出來國家級疫苗預約平台，比淘寶還不如。每年大陸雙11購物節凌晨起跑，從全世界湧入的天量訂單，以去年為例，每秒就有58.3萬筆訂單，但絕少聽過網站當機，因為他們早預知在開放第一時間必然會有瞬間巨量，因此早早做好準備。

而指揮中心獨尊1922疫苗預約平台，強迫全民只能透過這個系統預約，如今也已運作了好幾個月，並可早早預見，開放BNT登記意願一定會帶來爆量流量，果然，準時開放也準時當機。好不容易登入了卻出現「系統維護中」。更讓民眾質疑，政府是用平台的行政手段來限制人民疫苗的選擇權。

而且登入意願登記成功的眼尖民眾也發現，之前開放登記高端時，系統是採取「預勾選」，已經先勾選好高端，民眾必須點選才能取消，還有人沒登記預約高端，也受到預約接種簡訊。這次開放BNT，便校正回歸到正常模式，民眾得勾選才能登記BNT，更坐實了先前被質疑疫苗平台用小動作強迫推銷高端。

再者，這被蔡政府整整耽擱了快一年的BNT，雖然之前民進黨上下極力抹紅，但從民眾塞爆網站可以看出對BNT 的渴望。而面對外界質疑如果去年讓東洋董事長林全早早就能夠購進3000萬劑，現在可以少800多人枉死。陳時中居然臉不紅氣不喘說，他不後悔這個決定，因為當時沒人知道BNT會不會成功，最後指揮中心只下單200萬劑，終導致交易破局。但高端連二期實驗都沒有做完，衛福部就趕忙下單500萬劑，陳時中就不擔心高端會不成功。

而如今全台灣最痛苦的族群非18、19歲的民眾莫屬，BNT原本要開放12到18歲青少年施打，如今卻排除18歲民眾，另外19歲民眾至今也沒有任何疫苗可打，就連限制20歲以上施打的高端都沒得打。陳時中說，18到19歲可以打AZ和莫德納，只是現在年齡還沒有輪到，並稱「我們做這樣的安排也非常痛苦」。陳時中沒說的就是，因為疫苗不夠，但孰令致之？偏偏又塞了一大堆特權疫苗名單，才會讓這群年輕人成為不折不扣的疫苗孤兒。

所以，請陳時中別再輕言「痛苦」了，聽到這二字，我們才真的很痛苦。