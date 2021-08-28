陳時中「冬天買西裝」解釋復必泰 蔣萬安：現代晉惠帝

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中原力阻寫有復必泰的BNT疫苗進口，近日卻大轉彎放行。陳以「冬天買西裝」說澄清是不得已，國民黨立委蔣萬安今天批評，陳的說法根本是現代版的晉惠帝，不知民間疾苦，不食人間煙火。

蔣萬安表示，國人期待BNT疫苗，直到最近才有可能會到貨，但拖延這麼久都是因為之前民進黨政府堅持包裝不能出現復必泰字樣，現在才大轉彎；人民在乎的是瓶身內的疫苗，民進黨意識形態凌駕人民健康。

蔣萬安也點名陳時中「冬天買西裝」說，批評陳的比喻非常荒謬且不倫不類，當人民受疫情肆虐渴求疫苗，政府卻用意識型態凌駕專業；過去有晉惠帝何不食肉糜，現今有陳看到人民渴求疫苗，卻要人民再等等，因要訂製有一定規格西裝。