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綁防疫表現 江啟臣：年底公投對民進黨政府投不信任票

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
原今天投票的反萊豬等4公投，因疫情延至12月18日投票，但國民黨今天仍順勢舉辦記者會，重啟反萊豬兩公投宣傳。主席江啟臣呼籲，全民把年底公投當成是對民進黨政府選票革命，1218踴躍站出來投票，對民進黨政府投下不信任票。記者周志豪／攝影
原今天投票的反萊豬等4公投，因疫情延至12月18日投票，但國民黨今天仍順勢舉辦記者會，重啟反萊豬兩公投宣傳。主席江啟臣呼籲，全民把年底公投當成是對民進黨政府選票革命，1218踴躍站出來投票，對民進黨政府投下不信任票。記者周志豪／攝影

原今天投票的反萊豬等4公投，因疫情延至12月18日投票，但國民黨今天仍順勢舉辦記者會，重啟反萊豬兩公投宣傳。主席江啟臣呼籲，全民把年底公投當成是對民進黨政府選票革命，1218踴躍站出來投票，對民進黨政府投下不信任票。

江啟臣表示，疫情爆發期間，民進黨政府不但不顧百姓生命，只顧廠商利益，強迫大家一定要接受所謂高端；1218是距離最近的投票機會，民眾除投公投票決定政策，也要做一場莊嚴選票革命，對政府進行一個不信任投票。

國民黨公投小組執行長林為洲也呼籲，民眾如果對蔡政府防疫政策不滿意，就用行動，用公投表達抗議。

江啟臣表示，2018年公投的成功，讓民進黨修法閹割公投，把公投關進鐵籠；民進黨這樣做就是因為公投有效，能發揮人民的力量；雖828已延期到1218，但大家仍要要堅持到底，1218要出來踴躍投票，護台灣民主，顧人民健康。

國民黨主席改選中，今天記者會，除爭取連任的江啟臣外，主席候選人卓伯源、張亞中也到現場相挺，4位主席候選人中獨缺前主席朱立倫。

卓伯源表示，民進黨在台灣倒行逆施、獨裁貪腐，國民黨要團結發揮制衡力量，最直接方式就是讓人民聲音與力量展現，1218公投一定要過關，讓國民黨2024重返執政，為台灣找回公道。

張亞中則認為，支持國民黨反萊豬兩公投是不夠的，國民黨4項公投只支持3項這也是不夠的；若他當選黨主席，4項公投全部表態，包含黨中央不敢表態的核四商轉公投，他都支持在保護台灣安全下，給台灣乾淨的能源。

公投 投票 國民黨 江啟臣

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