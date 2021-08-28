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光合之行啟動 林佳龍首訪偏鄉部落當志工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍至雙崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，協助新建家園。圖／光合基金會提供
前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍至雙崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，協助新建家園。圖／光合基金會提供

前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍今日啟動光合公益關懷之行，先到台中市和平區參訪伯拉罕原鄉長照基地，並到玉山高中體驗照服員培訓，至雙崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，協助新建家園。林佳龍得知偏鄉公益送餐，每月需240公斤白米，也準備了一個月份的豐原白米致贈伯拉罕長照基地。

光合公益關懷之行主要拜訪全台以行動投入公益付出的夥伴，首站從台中出發，拜訪前台中市副市長林依瑩。林依瑩原為弘道老人福利基金會執行長，曾發起不老騎士計畫，喚起社會重視老人家也有夢想的計畫。2014年林佳龍當選台中市長後，邀林依瑩擔任副市長，協助社會福利等重要市政。林依瑩卸任後，便舉家進入台中市和平區，並在達觀部落定居，投入老人長照工作，凝聚出與在地共生的社區長照力，已成當地及台灣多處的長照轉型重要推手。

林佳龍在林依瑩的安排下，到玉山國中體驗照服員培訓課程，也加入台中善種子義工團隊，動手為部落弱勢長輩蓋房子。林佳龍更拜訪當地有長照需求的長輩。其中71歲和78歲的阿公曾因氣切插管臥床，在伯拉罕原鄉長照基地與居服員、護理師、醫生的照顧下，進步到可以下床，回到日常生活。

林佳龍說，看到林依瑩卸下副市長職務後，帶著3個孩子留在達觀部落，除持續關心當地的實驗學校博烏瑪小學的發展，也擔任照服員，為當地創造工作機會，一直在偏鄉部落與社會角落，做帶領台灣社會往前走的工作，他內心十分感佩。林依瑩說，林佳龍在市長內任所推動的長照服務，已經逐漸開花結果，在偏鄉服務老人家，並帶給他們希望與快樂，她也從中得到快樂。

林佳龍強調，健全的長照制度，是進步社會重要指標，中央與地方政府都應該更努力來建立妥適的照護環境，以及培育人才投入產業。

林佳龍同時參訪博屋瑪國小，關心學童的受教環境。和平山區有許多眼鏡蛇出沒，林佳龍得知有隻名叫「傻瓜」的忠犬，為護主而遭眼鏡蛇咬死，特別請知名燈藝師藍永旗製作以傻瓜為原形的花燈，致贈給學校。林說，藉由花燈，希望學童留心毒蛇之外，也能記得這則在地的小故事。

前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍得知偏鄉公益送餐，每月需240公斤白米，準備了一個月份的豐原白米致贈伯拉罕長照基地。圖／光合基金會提供
前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍得知偏鄉公益送餐，每月需240公斤白米，準備了一個月份的豐原白米致贈伯拉罕長照基地。圖／光合基金會提供
前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍今日啟動光合公益關懷之行，首站從台中出發，拜訪前台中市副市長林依瑩。圖／光合基金會提供
前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍今日啟動光合公益關懷之行，首站從台中出發，拜訪前台中市副市長林依瑩。圖／光合基金會提供

林佳龍 長照 台中市

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