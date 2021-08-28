光合之行啟動 林佳龍首訪偏鄉部落當志工

前交通部長、光合基金會創辦人林佳龍今日啟動光合公益關懷之行，先到台中市和平區參訪伯拉罕原鄉長照基地，並到玉山高中體驗照服員培訓，至雙崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，協助新建家園。林佳龍得知偏鄉公益送餐，每月需240公斤白米，也準備了一個月份的豐原白米致贈伯拉罕長照基地。

光合公益關懷之行主要拜訪全台以行動投入公益付出的夥伴，首站從台中出發，拜訪前台中市副市長林依瑩。林依瑩原為弘道老人福利基金會執行長，曾發起不老騎士計畫，喚起社會重視老人家也有夢想的計畫。2014年林佳龍當選台中市長後，邀林依瑩擔任副市長，協助社會福利等重要市政。林依瑩卸任後，便舉家進入台中市和平區，並在達觀部落定居，投入老人長照工作，凝聚出與在地共生的社區長照力，已成當地及台灣多處的長照轉型重要推手。

林佳龍在林依瑩的安排下，到玉山國中體驗照服員培訓課程，也加入台中善種子義工團隊，動手為部落弱勢長輩蓋房子。林佳龍更拜訪當地有長照需求的長輩。其中71歲和78歲的阿公曾因氣切插管臥床，在伯拉罕原鄉長照基地與居服員、護理師、醫生的照顧下，進步到可以下床，回到日常生活。

林佳龍說，看到林依瑩卸下副市長職務後，帶著3個孩子留在達觀部落，除持續關心當地的實驗學校博烏瑪小學的發展，也擔任照服員，為當地創造工作機會，一直在偏鄉部落與社會角落，做帶領台灣社會往前走的工作，他內心十分感佩。林依瑩說，林佳龍在市長內任所推動的長照服務，已經逐漸開花結果，在偏鄉服務老人家，並帶給他們希望與快樂，她也從中得到快樂。

林佳龍強調，健全的長照制度，是進步社會重要指標，中央與地方政府都應該更努力來建立妥適的照護環境，以及培育人才投入產業。