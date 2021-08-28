鄭文燦接閣揆說法曖昧？外界猜只是時間點問題

桃園市長鄭文案接受華視新聞台陳雅玲專訪，被問到接任行政院閣揆一事，他表示，現階段最要緊的工作是防疫、紓困、振興與市政，但他也說「如果有變化，要說明變化的理由」，說法耐人尋味，讓外界猜疑還是有可能，只是時間點問題而已。

對於明年地方首長選舉，民進黨會找誰接班桃園市長？鄭文燦表示，自己沒有口袋人選，但他覺得人選必須具備接地氣、有包容力、有遠見和執行力等條件，最重要是通過市民考驗。他也說，當然希望下一屆市長是民進黨籍，但每個要起跑的人，都要有五五波的決心，要有贏的意志，不能鬆懈。

陳雅倫提到2018年地方選舉和2020年總統大選選的變化，提出台灣選舉是否有鐘擺效應看法。鄭文燦說，民意變化事實上比選舉時間更快，可能1、2個月就會變化，所以執政者要設法解決民眾面對的問題，才會獲得穩定的支持。然而，現在每一次表現都會影響到明年選舉，所以現在要多得分、少犯錯。

鄭文燦目前在民進黨內擁有高聲量，也被外界視為2024總統人選之一，常被拿來與副總統賴清德做比較；陳雅倫問鄭文燦如何看與賴清德的關係。鄭文燦表示，民進黨文化是合作大於競爭，是「一個團隊、一個目標（one team,one goal）」，最後的結果一定是好的。

鄭文燦受訪時強調，眼下最重要的工作是防疫與市政，但沒有把話講死，外界覺得未來還是可能有變話；桃園市議員黃敬平表示，鄭文燦不只一次在議會及受訪都公開強調，做好做滿是他對民眾的承諾，一旦毀諾，就要提出能說服民眾接受的論述。

黃敬平認為，站在派系立場，新、蘇系合作，有蘇卡著閣揆位子，等明年底選後，視蘇揆去留再讓市長任期滿的鄭文燦順勢組閣，是最安全的佈局，也能避免提早折損鄭文燦。

黃敬平也說，在網路錙銖必較的年代，自己說過的話，卻輕率對選民爽約，「昨夜山盟海誓，今日不好意思」，將來必遭民意檢視及反撲。