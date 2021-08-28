海峽論壇沒去成 王金平曾對江啟臣說「情理上的話」

國民黨主席之爭9月25日投票，江啟臣、朱立倫競爭激烈，接連拜會立法院前院長王金平。朱立倫今天專程到王金平高雄路竹老家請益。王金平被問及去年海峽論壇沒去成，是否對江不滿，王表示，他沒有不滿，但當時對江啟臣說很多「情理上的話」，他認為兩岸關係不能隨便動搖基本立場跟原則。

國民黨主席候選人朱立倫偕同中央委員連勝文、韓國瑜團隊的副市長李四川拜會王金平，高市議會副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊陪同接待。

雙方會談後，王金平向朱立倫提兩項建言，也要朱理性處理所有事情，包括兩岸問題及國內各種問題。王金平說，黨的各種政策與立場要堅定維持住，國民黨才能夠重新獲得民眾接受與支持，才有執政可能。

江啟臣曾說，連任後2022不排除親征參選，媒體詢問王金平，支持江選高雄還是桃園適合。王金平笑答「尊重他個人的選擇」。

此外，王金平去年原要代表國民黨到大陸參加海峽論壇，後來卻因為「求和說」導致破局。媒體詢問王金平是否因此事對江啟臣感到不滿。王金平說，他沒有不滿，黨的決定他都接受，不過當時對江主席說了很多「情理上的話」，並分析整個情勢給江聽，兩岸關係應該怎麼樣來維持，「不能隨便動搖我們基本的立場跟原則」。