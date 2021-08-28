2022時力拚50名候選人 邱顯智：慎重考慮參選新竹市長

針對2022地方選舉，時代力量主席陳椒華今表示，時代力量規劃全國要提名50名議員候選人，盼在各地方議會能組成黨團；至於是否計劃參選新竹市長選舉，時代力量立委邱顯智僅表示，時代力量過去在新竹獲得很大的迴響，時代力量不應該缺席，他也會慎重考慮。

時代力量今舉行第二屆黨代表大會第一次會議。陳椒華在會前受訪時表示，時代力量近兩個月來已成立提名小組，共有七位委員，現已把提名預計公告的時間訂好，預計下個禮拜將召開記者會，針對提名小組的情況做說明。

陳椒華並指出，時代力量在2018年選舉，有16位議員當選，未來規劃16個縣市黨部，希望有50名候選人

未來希望在議會能夠成立黨團，這是時代力量的目標。

至於是否加入新竹市長選舉，邱顯智表示，時代力量不應該缺席，他自己也會慎重考慮，因為他曾參選新竹市的立委，挑戰民進黨團總召柯建銘，到2018年時代力量在新竹市有三位議員當選，2020年推出的立委候選人也獲得非常好的成績，代表有相當的市民期待時代力量能夠在新竹市有所表現。

他表示，在這樣的背景之下，到底新竹市民想要什麼樣的新竹市，時代力量會嚴肅來思考這個問題。