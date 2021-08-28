【專家之眼】總統只關心貓的死活 卻對人權置若罔聞

8月查獲上百隻走私未檢疫的品種貓，不久即依法銷毀，引發輿論譁然，蔡英文總統第一時間在臉書上表達遺憾。惟幾乎同時也發生的南鐵東移第三次強拆案，反迫遷抗議人士遭警方濫權打壓，高喊「人權立國」的蔡總統，卻對國內人權淪喪視若無睹。

2013年苗栗縣政府拆除大埔民宅，蔡英文等強力譴責，聲稱「讓人民安居樂業是最重要也最基本的工作」，隔年民進黨現任高層主張區段徵收是惡法，提案修改《土地徵收條例》，要求廢除區段徵收。且多次批評《集會遊行法》（以下簡稱《集遊法》）有違民主、人民主權，侵害憲法有集會遊行與言論自由權利，要求全面修法。

蔡英文2015年曾表示「我的政府，2016年民進黨政府是有史以來最會溝通的政府。」2016年就任前並強調「我相信未來政府也會有這樣的雅量，不要怕跟政府打交道，如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」

民進黨掌權後，過去的理想都成了過往雲煙，利用國家機器遂行威權作為。尤以南鐵東移最為經典，南鐵地下化工程必要性備受質疑，惟時任台南市長的賴清德仍執意為之，學者徐世榮直指，市府就是著眼龐大的土地開發利益。

最後一戶迫遷戶黃春香家竟遭三度強拆，涉及的人權爭議遠比大埔案爭議更多，第三次竟以「衝擊都市景觀」為由，要求強拆黃家的樓梯，不僅違反保留樓梯的承諾，亦將使其尚存的未徵收空間無法使用，台南市府8月20日出動數百名警力，先將記者以安全名義架離現場，再將數十名聲援的學生與社運人士上束帶，並以民進黨過去宣稱的惡法-《集遊法》，強制解散和平的集會與函送抗爭者。

根據媒體報導，執行拆除的交通部鐵道局中部工程處指出：「地上和建物拆遷補償金900多萬元已入黃帳戶」事實上，黃家已拒領補償金，該款項被提存在法院中。政府機關不釐清真相，尚故意誤導輿論，讓多數人以為黃家得了便宜還賣乖，導致網路上不少人批評黃家領取9百多萬還在抗爭。

執政黨公然背棄在野時的理念，多次阻擋提升人權的修法；南鐵案明顯違反聯合國《經濟社會文化權利國際公約》所保障之「適足居住權」；並剝奪反對者的言論自由，限制其集會遊行權；強制帶離記者戕害新聞自由；事後還主動帶風向，抹黑反迫遷與抗爭者。

蔡總統臉書對154隻走私貓被安樂死的不捨，彰顯其對動物的關心。這也不是第一次蔡總統對動物的關懷，6月美國總統拜登的德國牧羊犬過世時，蔡英文總統也在推特回應，「From one animal lover to another，I'm so sorry for your loss.」。

一國元首關切動物權頗值得肯定，通常代表該國人權保障已臻完備，轉而將關注力擴及至動物權利保護。然民進黨取得執政權後，領導人一面高舉保障動物權大纛，另一面卻不斷迫害基本人權。倘連口口聲聲尊重的人權都能任意踐踏，很難讓人不懷疑，蔡是否真心關心動物？還是僅為討好愛動物的人士的政治盤算？