【專家之眼】總統只關心貓的死活 卻對人權置若罔聞

8月查獲上百隻走私未檢疫的品種貓,不久即依法銷毀,引發輿論譁然,蔡英文總統第一時間在臉書上表達遺憾。惟幾乎同時也發生的南鐵東移第三次強拆案,反迫遷抗議人士遭警方濫權打壓,高喊「人權立國」的蔡總統,卻對國內人權淪喪視若無睹。

2013年苗栗縣政府拆除大埔民宅,蔡英文等強力譴責,聲稱「讓人民安居樂業是最重要也最基本的工作」,隔年民進黨現任高層主張區段徵收是惡法,提案修改《土地徵收條例》,要求廢除區段徵收。且多次批評《集會遊行法》(以下簡稱《集遊法》)有違民主、人民主權,侵害憲法有集會遊行與言論自由權利,要求全面修法。

蔡英文2015年曾表示「我的政府,2016年民進黨政府是有史以來最會溝通的政府。」2016年就任前並強調「我相信未來政府也會有這樣的雅量,不要怕跟政府打交道,如果第一次聽不見,大聲一點;如果第二次再聽不見,你可以更大聲一點;第三次再聽不見的時候,你可以拍桌子。」

民進黨掌權後,過去的理想都成了過往雲煙,利用國家機器遂行威權作為。尤以南鐵東移最為經典,南鐵地下化工程必要性備受質疑,惟時任台南市長的賴清德仍執意為之,學者徐世榮直指,市府就是著眼龐大的土地開發利益。

最後一戶迫遷戶黃春香家竟遭三度強拆,涉及的人權爭議遠比大埔案爭議更多,第三次竟以「衝擊都市景觀」為由,要求強拆黃家的樓梯,不僅違反保留樓梯的承諾,亦將使其尚存的未徵收空間無法使用,台南市府8月20日出動數百名警力,先將記者以安全名義架離現場,再將數十名聲援的學生與社運人士上束帶,並以民進黨過去宣稱的惡法-《集遊法》,強制解散和平的集會與函送抗爭者。

根據媒體報導,執行拆除的交通部鐵道局中部工程處指出:「地上和建物拆遷補償金900多萬元已入黃帳戶」事實上,黃家已拒領補償金,該款項被提存在法院中。政府機關不釐清真相,尚故意誤導輿論,讓多數人以為黃家得了便宜還賣乖,導致網路上不少人批評黃家領取9百多萬還在抗爭。

執政黨公然背棄在野時的理念,多次阻擋提升人權的修法;南鐵案明顯違反聯合國《經濟社會文化權利國際公約》所保障之「適足居住權」;並剝奪反對者的言論自由,限制其集會遊行權;強制帶離記者戕害新聞自由;事後還主動帶風向,抹黑反迫遷與抗爭者。

蔡總統臉書對154隻走私貓被安樂死的不捨,彰顯其對動物的關心。這也不是第一次蔡總統對動物的關懷,6月美國總統拜登的德國牧羊犬過世時,蔡英文總統也在推特回應,「From one animal lover to another,I'm so sorry for your loss.」。

一國元首關切動物權頗值得肯定,通常代表該國人權保障已臻完備,轉而將關注力擴及至動物權利保護。然民進黨取得執政權後,領導人一面高舉保障動物權大纛,另一面卻不斷迫害基本人權。倘連口口聲聲尊重的人權都能任意踐踏,很難讓人不懷疑,蔡是否真心關心動物?還是僅為討好愛動物的人士的政治盤算?