這下怎麼辦!?台東太麻里鄉公所發2千元振興禮金爆群聚

因應疫情帶來的衝擊，台東縣太麻里鄉公所自籌經費，發放振興禮金2000元給鄉民，今天開始發放，不過，有些發放點卻爆出群聚問題，甚至有鄉民氣到改天再領。鄉公所表示，已全面檢討改善。

太麻里鄉公所表示，鄉民可能以為發放時間只有今天，導致部分發放場所有人潮聚集的情況，已要求現場工作人員規畫防疫管制，並向鄉民宣導配合保持社交安全距離、戴口罩及消毒。

受到疫情影響，太麻里鄉各項產業受到衝擊，鄉民代表會上個會期依地方自治法提議「太麻里鄉因應疫情振興經濟消放禮金」發放計畫，8月19日加開臨時會三讀通過，每位鄉民今天可領取現金2000元振興禮金。

早上9點全鄉包括德其里、大王、金崙、香蘭、北里、三和、華源及美和等村，同步在活動中心及村辦公室發放禮金；有民眾一早就帶著證件排隊，有人領相當到開心，但也有人看到人潮群聚，氣憤離開。

「現金比5倍券好用啦！也實在一點。」李姓鄉民開心說，小孩子快開學了，花費比較多一點，有了這筆現金可以用在孩子身上，也減輕家長負擔，他們一家6口，換算就可以領到1萬2千元，不無小補。

另林姓鄉民氣憤說：「來到現場都沒有保持安全距離，萬一感染怎麼辦。」又是大太陽的，很多老人家都受不了，應該直接匯進戶頭就好了，不會群聚，也省得麻煩。