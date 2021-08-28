朱立倫、連勝文找王金平 江啟臣：很正常

國民黨前主席朱立倫今與連勝文拜會立法院前院長王金平，國民黨主席江啟臣說，王院長是黨內事務、未來都相當關心，不管是有沒有沒參選的人找王金平請益，其實都很正常，王一定會跟大家分享對黨的未來看法。

另外去年海峽論台原要由王金平前往，後來因為「求和說」而取消。江啟臣今指出，王金平沒有不開心，只是覺得很遺憾，王金平是做好充分準備，非常積極要為兩岸做出貢獻，發生這插曲的確相當遺憾，王金平也理解最後的決定。

另外國民黨今下午將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，朱立倫並未出席參加。江啟臣說，朱立倫應該是有既定行程，相信朱立倫未來在相關公投活動，也都會全力以赴。