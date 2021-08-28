快訊

板橋大遠百有員工確診 突宣布今天暫停營業

神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

朱立倫、連勝文找王金平 江啟臣：很正常

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者王敏旭／攝影
國民黨主席江啟臣。記者王敏旭／攝影

國民黨前主席朱立倫今與連勝文拜會立法院前院長王金平，國民黨主席江啟臣說，王院長是黨內事務、未來都相當關心，不管是有沒有沒參選的人找王金平請益，其實都很正常，王一定會跟大家分享對黨的未來看法。

另外去年海峽論台原要由王金平前往，後來因為「求和說」而取消。江啟臣今指出，王金平沒有不開心，只是覺得很遺憾，王金平是做好充分準備，非常積極要為兩岸做出貢獻，發生這插曲的確相當遺憾，王金平也理解最後的決定。

另外國民黨今下午將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，朱立倫並未出席參加。江啟臣說，朱立倫應該是有既定行程，相信朱立倫未來在相關公投活動，也都會全力以赴。

王金平 朱立倫 江啟臣 國民黨

延伸閱讀

大停電經濟部長未下台 江啓臣：疫情蓋掉就裝沒事

藍主席之爭！朱立倫親赴王金平老家致意 王給兩項建議

拜會王金平爭取支持 朱立倫：未來擔任黨主席責任重大

90歲嬤拿600萬捐黨 要江啟臣讓國民黨重新站起來

相關新聞

90歲嬤拿600萬捐黨 要江啟臣讓國民黨重新站起來

國民黨主席江啟臣接受媒體專訪指出，有名90多歲阿嬤捐600萬給國民黨。江啟臣今表示，阿嬤坐著輪椅拿出支票給他，坦白說當下...

台海情勢緊張？ 江啓臣：蔡英文執政後日益嚴重

美國第七艦隊昨例行過境台灣海峽，但共機這月接連擾台，台海情勢緊張。國民黨主席江啟臣說，兩岸緊張情勢從蔡英文總統執政以來，...

藍主席之爭！朱立倫親赴王金平老家致意 王給兩項建議

國民黨主席候選人朱立倫今天偕同中央委員連勝文、高市前副市長李四川南下高雄爭取支持，第一站先到高雄路竹拜會立法院前院長王金...

大停電經濟部長未下台 江啓臣：疫情蓋掉就裝沒事

513及517大停電昨天調查報告終出爐，內容包括五月兩次停電與727核二廠跳機，台電董事長楊偉甫及台電總經理鍾炳利各記大...

朱立倫、連勝文找王金平 江啟臣：很正常

國民黨前主席朱立倫今與連勝文拜會立法院前院長王金平，國民黨主席江啟臣說，王院長是黨內事務、未來都相當關心，不管是有沒有沒...

國史館：2年內完成李登輝年譜長編、故舊訪談錄

國史館長陳儀深今天在「李登輝與台灣民主化」學術討論會致詞表示，希望2年內完成「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」及「李登輝先生年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。