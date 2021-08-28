國史館：2年內完成李登輝年譜長編、故舊訪談錄

國史館長陳儀深今天在「李登輝與台灣民主化」學術討論會致詞表示，希望2年內完成「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」及「李登輝先生年譜長編」，除了為時代留下紀錄，也是所謂「為國存史」。

陳儀深表示，國史館對李登輝認識仍有所不足，不但其總統任內檔案還有很多要蒐集整理，當年國史館前館長張炎憲所做的口述訪問也只出版一部分，有關修憲、中美關係部分都有未完成的紀錄；因此希望在未來2年內，國史館可以將相關檔案文物著作編成資料庫，除了方便研究者使用。

總統府副秘書長李俊俋表示，李登輝的人生過程歷經殖民、威權時代，帶領台灣一步一步往前走，讓國際非常推崇，台灣民主化往前邁進，更重要是1996年第一次總統直選，台灣人有史以來第一次可以選舉總統，也因此李登輝被稱為推動台灣民主化重要的推手。