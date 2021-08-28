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藍主席之爭！朱立倫親赴王金平老家致意 王給兩項建議

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席候選人朱立倫（右）拜會立法院前院長王金平（左）。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人朱立倫（右）拜會立法院前院長王金平（左）。記者徐白櫻／攝影

國民黨主席候選人朱立倫今天偕同中央委員連勝文、高市前副市長李四川南下高雄爭取支持，第一站先到高雄路竹拜會立法院前院長王金平。王金平重申，黨內四位候選人都很優秀，沒有特別支持誰，未來一定要在美國設代表處替國民黨發聲，還要朱立倫理性處理兩岸問題。

今早王金平與白派子弟兵高市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人在老家迎接朱立倫、連勝文，雙方會談約一小時之久。朱立倫說，他已經拜會王院長很多次，今天正好院長回高雄老家，所以第一站先到路竹看王院長，還要去看其他老朋友；未來擔任黨主席的責任重大，也有很多重要挑戰，此行以請益為主，共同目標是要黨內團結。

過去王、朱間曾發生換柱風波，朱立倫說，王金平是他擔任立委時的院長，關係緊密，最重要是9月25號之後要怎樣團結國民黨，要讓國民黨的力道更強、更有戰鬥力，能夠獲得社會更多的支持。此外，今天國民黨有反萊豬相關活動，朱立倫說，並非刻意迴避，因為早已跟王院長約好見面所以沒有參加，距離公投還有一段時日，9月25日之後會投注更多時間。

王金平說，四位候選人都非常優秀、各有所長，黨有共同目標，就是要穩住黨、發展這個黨，在國家發展政策，選擇國家最有利，黨又能得到民眾支持的政策來支持與推動；未來國民黨要在美國設代表處，否則只有民進黨聲音，國民黨在華府一點聲音都沒有，要影響美國政策很困難，變成一面倒，當選後要設代表處。其次，希望朱要理性處理所有事情，包括兩岸問題、國內各種問題，一切以國家、人民利益為重，黨的政策與立場要堅定維持住，這樣國民黨才能夠重新獲得民眾接受與支持，才有執政可能。

「川伯」李四川說，此行陪同朱立倫到高雄看看好朋友，這段時間，韓國瑜沒有特別與朱立倫見面。

朱立倫昨與中央委員連勝文、前高市副市長李四川到高雄路竹拜會立法院前院長王金平。記者徐白櫻／攝影
朱立倫昨與中央委員連勝文、前高市副市長李四川到高雄路竹拜會立法院前院長王金平。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人朱立倫（左二）拜會立法院前院長王金平。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人朱立倫（左二）拜會立法院前院長王金平。記者徐白櫻／攝影

朱立倫 國民黨 王金平 李四川

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