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拜會王金平爭取支持 朱立倫：未來擔任黨主席責任重大

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
朱受訪時表示，未來擔任黨主席責任重大，有很多重要的挑戰，特別拜會王請益。圖／朱辦提供
朱受訪時表示，未來擔任黨主席責任重大，有很多重要的挑戰，特別拜會王請益。圖／朱辦提供

國民黨主席選舉熱戰，黨前主席朱立倫今天在高雄市前副市長李四川、國民黨智庫前副董連勝文作陪下，南下高雄拜會立法院前院長王金平。朱受訪時表示，未來擔任黨主席責任重大，有很多重要的挑戰，特別拜會王請益。

朱立倫也透露，朱王會談過程，王金平對於諸如兩岸關係與對美關係，給他很多具體建議，比如他曾提出的設駐美代表處，就是王金平極力主張後，兩人的共同看法，將來會繼續跟王請益。

王金平說，他今天跟朱立倫提出兩點建議，第一是未來黨在美國一定要設代表處，否則華府只有民進黨的聲音，聲音一面倒，國民黨一點聲音都沒有，很難影響美國政策，設駐美辦事處這是朱當選後一定要做到的事。

此外，王金平也說，希望朱立倫未來能夠理性處理所有事情，包括兩岸問題或國內各種問題，一切國家利益為上，以人民的利益優先；而黨的政策立場一定要堅定維持住，這樣子國民黨才能夠重新獲得民眾接受支持，才有重返執政可能。

媒體質疑，朱立倫此行是要破除2015年總統提名時種下的朱王情結。朱回應，王金平是他擔任立委時的院長，兩人關係一直都非常緊密，他也感謝王長期支持跟指導，所以今天到高雄第一站就去看王，之後還會看一些老朋友。

朱立倫說，希望王金平將來在925主席選舉後，能就怎樣團結國民黨？怎樣讓國民黨更強、更有戰鬥力？怎樣獲得充足資源支持？怎樣在兩岸關係國民黨能扮演關鍵重要角色，得到美日支持與重視？對他多指導。

王金平則說，這次主席選舉4位候選人都非常優秀，且各有所長；希望共同目標是要穩住發展這個黨，在國家各種政策上選擇國家最有利，黨又能得到民眾支持的政策來加以支持推動。

朱立倫也認同表示，主席選舉過程中，共同目標都是要團結國民黨，最後發揮最大戰力。

至於此次高雄行是否要爭取韓粉選票？朱立倫說，看老朋友跟什麼粉沒有關係。

國民黨今天下午將在台北舉辦重啟反萊豬兩公投宣傳活動，主席江啟臣將親自主持，主席候選人卓伯源、張亞中也將參與，獨缺朱立倫。

朱立倫解釋，今天活動沒有辦法參加因為早就跟院長約好，整天在高雄沒有辦法參與；畢竟是年底的事，將來若還有宣傳反萊豬兩公投機會，「尤其主席選舉後到12月18日」還有將近3個月時間在來推動，一定參與，這是國民黨共同政策。

朱立倫 國民黨 王金平

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