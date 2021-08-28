挨批公投成黨主席選舉工具 江啟臣：民進黨轉移焦點

國民黨今天下午將在民進黨中央黨部前希望廣場舉辦重啟反萊豬公投宣傳活動，不過遭民進黨質疑，公投已成國民黨主席江啟臣選舉鬥爭工具。江啟臣今表示，民進黨是沒有話題可講，只能用轉移焦點方式，民進黨應該出來解釋為什麼不改變政策。

江啟臣今早到永和出席「1218公投政策說明會」座談會，江啟臣說，本來今天是公投日，也有信心主張2個公投案會通過，但因為疫情關係被延後到12月18日，今日是828再出發、邁向1218，為人民爭取決定自己政策的機會。

江啟臣指出，今起在防疫條件底下，於各地啟動公投宣傳、宣講活動，他也呼籲所有人12月18日要出來投票，這是用選票決定政策與未來的機會，政府既然不跟人民溝通，就用公投來決定自己的政策，面對政府的獨裁，就用公投來制裁。

而下午的活動，江啟臣表示，變形金剛宣傳車會跟大家公開見面，也有民代、從政同志、公投領銜人都到現場跟大家宣講、呼籲，這就是一個啟動的開始。

至於被認為利用公投操作黨主席選舉，江啟臣說，民進黨應該要出來解釋為什麼不改變政策，若政策是對的，行政院為什麼不提對策，蘇貞昌、蔡英文都不敢，面對百萬人民連署提出的4大公投案，行政院卻沒有任何對策，所以是在轉移焦點。