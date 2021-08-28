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主席選舉搶軍系支持 張亞中：許歷農親筆信肯定理念

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中投入國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照（記者林俊良攝影）
孫文學校總校長張亞中投入國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照（記者林俊良攝影）

國民黨主席選舉進行中，各候選人均搶攻黨內軍系支持。孫文學校校長張亞中上午在臉書表示，在軍系中頗夫眾望的退役上將許歷農，已以親筆信對他參選黨主席表達高度肯定與支持，親筆信也將於軍人節上午10時在國父紀念館公布。

張亞中指出，在許歷農親筆信中，肯定張無私胸襟與理念，能夠為黨、國開創新局，並真正帶來兩岸和平；許認為張是一位理想的主席人選，呼籲黨員支持，以「讓我們能在有生之年，再度看到本黨的興起」。

張亞中說，許歷農以百歲高齡，仍心心念念為黨為國，真是後輩典範，他必定不負老爹期許，為黨、國一本初衷、奮力向前。

張亞中表示，9月3日軍人節上午10時，他將前往國父紀念館向國父孫中山秉報當前黨國危境，當天也將公布許歷農親筆函，並以之號召「百萬將士救黨救國救兩岸」，祈求軍魂護佑，還我青天白日、朗朗乾坤；妖孽盡除、國泰民安。

張亞中 軍人節 紀念館

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