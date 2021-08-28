國人每人負債近百萬 朱立倫：全民應開除民進黨

2022年度中央政府總預算案近日陸續送抵立法院，會計學博士、國民黨前主席朱立倫分析，表面上整體歲入大致等於歲出，但若計入「特別預算」與「各種潛藏債務」，每人負債已近百萬，政府財政績效低落，全民應開除民進黨。

競選回任國民黨主席中的朱立倫也宣示，為守護台灣永續發展與經濟穩定，未來要集結國民黨內財政專家與社會力量組成「財政檢驗小組」，用力監督蔡政府各種預算，為人民血汗錢專業把關。

朱立倫認為，沒有財政紀律就沒有財政穩定，沒有財政穩定就沒有經濟安全，政府可以合理舉債，但亂花錢不可原諒，沒有合理的還款計畫更是不負責任；若中華民國政府是間企業，像民進黨績效這麼差的員工早被開除。

朱立倫表示，疫情影響民生後，民進黨政府花式紓困看的民眾霧煞煞，執政黨五倍券政策上演行政、立法兩院互毆，效果不明的防疫特別預算依舊全民買單，花一堆印刷費，卻不知人民需要的是現金。

此外，朱立倫說，8400億預算「前瞻基礎建設」中，軌道建設投入984億元卻沒做到基本的「鐵道安全」；水環境建設投入近2000億，竟連年缺水、遇大雨就淹水；少子化投入42億，生育率慘居全球最低。

另外綠能預算投入78億，綠電占比不到5%，燃煤燃氣仍全開，全民用肺發電；數位預算投入954億元，台灣數位全球競爭力接連敗退，世界經濟論壇網路整備度排名直線下墜。

朱立倫表示，民進黨政府檯面上負債一直增加，幾乎要到公債法舉債上限；檯面下各種軍公教、勞保、國民年金等中央政府潛藏負債超過15.5兆，勞保年金在2026年就要破產，政府還在繼續擺爛。