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去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

深入民間傾聽民意 林佳龍啟動光合之行

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
光合基金會創辦人林佳龍。本報系資料照
光合基金會創辦人林佳龍。本報系資料照

光合基金會創辦人林佳龍，將從明天開始啟動光合公益關懷之行，將深入民間傾聽民意，並以「攏係好朋友 台灣作夥行」為主軸，持續拜訪在不同領域默默深耕的台灣人。

光合基金會表示，林佳龍卸下交通部長職務以後，回到光合基金會及台灣智庫，轉換視角持續關心台灣。原訂展開全台灣關懷之旅，因為疫情順延，轉而投入防疫相關工作。

光合基金會指出，疫情期間林佳龍透過基金會與醫界、產業界協力防疫，除了募集20座組合式負壓隔離艙捐贈中央防疫指揮中心，也發起捐助檢疫站水冷氣、殯葬業者隔離防護衣，以及街友的防疫物資等。疫情已受到控制的同時，林佳龍除了將持續推動C-Tech科技防疫網，也同步啟動「光合之行」。

「攏係好朋友 台灣作夥行」光合之行，將拜訪長期耕耘偏鄉、長照、地方創生、青創、傳產、教育、文化、觀光等領域的林佳龍民間友人，深入了解他們對土地與人的公益行動。

林佳龍表示，台灣民間有許多力量，無私點亮角落的光亮，光合基金會希望能持續發現台灣角落的微光、聚合台灣的光，也為台灣遞光，一起為社會作出貢獻。林佳龍表示，過去在政府裡，因為角色的關係，並不容易聽到民間真實的聲音，此行期盼能儘可能到全台灣，切換不同的視角，也傾聽不同的聲音。

光合之行首站將拜訪前台中市副市長林依瑩，林副市長卸任以後，投身長照服務第一線，也取得照服員的資格。她從台中達觀部落出發，在全台推動長照服務，以陪伴老年人為終身使命，精神令人十分感佩。

光合基金會表示，林佳龍在擔任交通部長期間重視偏鄉交通服務，因此首站選擇伯拉罕原鄉長照基地，將到玉山高中體驗照服員培訓、至双崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，協助長輩新建家園，並探視長輩，與長輩話家常。

林佳龍 長照 疫情

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