國慶預算破5千萬 立委爆籌委會要求版權者無償提供音樂

時代力量立委王婉諭今舉行記者會爆料，今年國慶大典總預算近5200萬元情況下，籌委會竟還發文要求慶典使用音樂的版權單位無償提供音樂，連一萬多元的授權費用都要「凹」，而針對公園廣場舞免受罰免付費及電影DVD流通免侵權等修法，也恐影響音樂產業權益，主管機關應評估討論修法方向。

王婉諭今公開唱片相關團體收到的公文，「中華民國各界慶祝110年國慶籌備委員會」發函給各唱片及著作權團體，要求各版權擁有者無償提供音樂。王婉諭批評，政府竟連國慶慶典都吝於支付音樂授權經費，讓人難以理解。

此外，針對經濟部智慧財產局提出著作權法的修法草案，包括將公園廣場舞納入著作權合理使用的範圍，以免民眾只是因為在公園播音樂跳舞就被抓去關，及著作權人針對視聽物的後續利用（如重製、販賣與出租），將不能主張權利，以方便電影DVD的流通；王婉諭今也與音樂產業業者共同呼籲，政府應重新評估修法方向，以免造成產業衝擊。

王婉諭表示，若如直接將公園廣場舞納入合理使用，可能讓音樂人無法獲得合理報酬，希望主管機關在後續配套上，除考慮民眾的使用權益，也應顧及音樂人著作權保護；另新增規定直接排除錄音著作權人針對DVD的後續使用主張相關權利的可能性，會不利錄音著作權人主張侵權，不宜無限制放寬。

MÜST 社團法人中華音樂著作權協會法務主任崔玉琪表示，政府不應慷權利人之慨做公益，如果是為了全民健康等公共利益，則可以參考他國作法，由政府取得授權，讓人民可以合法使用音樂人的創作，創造三贏。

金音獎、金曲獎得主廖士賢說，做音樂20幾年，音樂人希望的只是維持做音樂的尊嚴，政府應該要尊重音樂人對音樂的理想跟熱誠，如果這個最基本的尊嚴都可以被無償使用，這次的修法對音樂人會是很大的打擊。