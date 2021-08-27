台日執政黨交流 外交部：盼對話平台持續穩定開展

民進黨今天和日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」，為史上首次台日執政黨對談。外交部今天表示，期待這樣具有正面積極意義的對話平台能夠持續穩定開展，同時期許台日雙方朝野政黨議員都能擴大交流互動，成為固定對話夥伴。

民進黨立委羅致政及蔡適應今天和自民黨參議員佐藤正久及眾議員大塚拓對談，聚焦中國議題。

外交部表示，歡迎我國政黨及立法委員與理念相近國家的主要政黨暨國會議員強化友好互動往來，我國與日本向來是關係緊密的重要夥伴。外交部欣見台日兩國主要政黨的國會議員就外交、國防及區域安全情勢等共同關注議題進行深入對話與交流。

外交部表示，期待這樣具有正面積極意義的對話平台能夠持續穩定開展，同時期許台日雙方朝野政黨議員均能擴大交流互動，成為固定對話夥伴，藉以持續深化理念相近國家間的全方位友好合作關係。

外交部表示，對於國會議員間交流時所討論的內容，外交部沒有評論。