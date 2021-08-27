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交長爭取我國主辦2026智慧運輸世界大會 估創300億商機

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材與亞太各國爭取智慧運輸世界大會在台舉辦。圖／交通部提供
交通部長王國材與亞太各國爭取智慧運輸世界大會在台舉辦。圖／交通部提供

為加強與亞太國家智慧運輸建設發展及合作交流，交通部長王國材今天與七國代表進行線上視訊雙邊交流對談，爭取台灣首次主辦「2026年智慧運輸世界大會ITS World Congress 2026」，若成功預計可創造會期間6億的產值及後續達300億的國際商機。

交通部說，王國材7月23日及今天分別與澳洲、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡及泰國等七國ITS協會理事長進行線上視訊雙邊交流對談，ITS Taiwan中華智慧運輸協會由張永昌、孫以濬兩位前理事長與曾詩淵常務理事、孫瑀ITS亞太理事一起偕同進行交流。

交通部說，亞太各國對於台灣ITS建設發展及新冠肺炎疫情的控制皆表示讚賞，也希望能與台灣有更進一步的合作。

交通部說，目前推動國際ITS發展，全球分為三大區域組織，亞太地區推動組織為「智慧運輸亞太組織ITS Asia-Pacific」，目前有11個會員國，台灣為ITS AP創始會員國，曾成功舉辦2003年及2011年兩屆亞太論壇。

交通部說，為加強與亞太各國的交流，王國材特別邀請ITS Taiwan與亞太各會員國，進行視訊雙邊交流會議，藉此了解各國ITS建設計畫，也跟各國說明台灣智慧運輸建設計畫，以深化台灣與亞太各國ITS領域的合作。

交通部說，王國材也向亞太各國表示我國正積極爭取主辦「2026年智慧運輸世界大會ITS World Congress 2026」，希望能獲得各國支持台灣辦該項盛會。

交通部說，ITS World Congress為智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，各國車廠、ITS系統整合大廠皆會參與展覽及展示，近年並吸引世界超過60國、超過1萬人出席的盛會。

交通部說，台灣若成功主辦，預計可創造會期間6億的產值及後續達300億的國際商機，並可藉大會展現台灣智慧運輸發展成果，以促進我國智慧運輸建設、產業發展、國際商機及國家能見度。

交通部說，與中華智慧運輸協會，攜手合作展現強烈的企圖心，期望為我國爭取首次的世界大會，於台灣舉辦。

王國材 馬來西亞

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