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史上首次台日執政黨對談 日表態挺台國際參與維護邦交

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨今天上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」。圖／民進黨提供
民進黨今天上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」。圖／民進黨提供

民進黨今上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」，為史上首次台日執政黨對談。與會人士認為，繼日方贈送我國疫苗後，又無懼中國壓力，突破性進行執政黨對談，顯見日方對台政策轉變及維護區域安全的政治決心。據轉述，日方代表在會中表態，面對中國不斷在國際上打壓台灣，將積極支持台灣參與國際組織，以及維護台灣與邦交國間的關係。

此場交流民進黨由長年關注外交國防議題的立委羅致政及蔡適應代表，自民黨由參議員佐藤正久及眾議員大塚拓代表，佐藤正久為自民黨外交部會會長，大塚拓為自民黨國防部會會長，雙方聚焦中國崛起後帶來軍事、經濟、科技各方面衝擊的議題。

與會人員指出，雙方會談時間總計一個半小時，首先由出席人員輪流自我介紹及致詞，隨後個別針對外交、經濟等議題發言，由於時間有限，並沒有太多問答及細部討論，不過台日雙方皆拋出未來可能合作的各種面向，並表態樂於規畫進一步對談，甚至當面對話，時間、形式、議題等則待討論。

與會人士透露，日方代表致詞時，開場就提到中國大陸的威脅及挑戰，並表示台日是命運共同體，必須共同面對，日方明確的態度也超乎原先想像。針對台灣在國際上受中國打壓的情況，日方也表態會藉由台日及第三方合作，積極支持台灣參與國際組織，維護與邦交國間的關係，日方也提到台灣加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)有必要性，將會表態支持，且中國不在裡面，台灣加入機會較大。

針對區域安全部分，雙方也對於如何提升嚇阻能力進行討論，例如強化特定區域的防衛，以及軍事安全目標情報交換的可能性；在經濟部分，雙方則談到可能合作的面向，日方更提及有注意到台積電去美國、中國投資，希望台灣政府也可以促成赴日投資，甚至是半導體研發等合作。

據了解，此次對談起源於自民黨6月時提出對台政策檢討報告後，日方透過我國駐日代表處表達對話意願，並由我國外交部轉達給民進黨，隨後兩黨便直接展開討論，針對對話主題、形式進行意見交換，過程大約兩個月，全程保密到家，直到確定舉辦前幾天，日方才透過媒體釋出消息。

自民黨 民進黨

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