談換柱風波 朱立倫僅回：概括承受

國民黨前主席朱立倫要回鍋參選黨主席，今天中午前往新竹縣新埔義民廟祭拜後，接受媒體訪問時談到，他認為國民黨首要目標就是明年的選舉，要整合藍營各方力量打贏選戰，他也批綠色網軍惡意攻擊，混亂台灣的政治、社會環境。

朱立倫先被問到過去總統大選鬧出的「換柱風波」，他表示概括承受，不過針對過去的事不願多做解釋，他還被問到國民黨籍新北市議員劉美芳開記者會批評黨中央一事，遭外界猜想是在抗衡黨主席江啟臣，朱回應「沒有抗衡，也不是對手」。

不過朱立倫強調，國民黨要團結，同時他也認為不管哪一個縣市，國民黨都要全力以赴，最重要的是整合藍營各方力量，才能打贏選戰，朱立倫也回應媒體提問是否藍營會瞄準六都執政權，朱回應「每一都都要拚」。

此外，還有媒體向朱立倫提問憲法及黨章中目標都是九二共識、一中各表，疑問為何藍營大家都避談這件事，朱立倫回應「我們所有的兩岸政策都是延續，尤其根據黨章及黨綱的規範，九二共識或一中各表會持續進行」，朱也表示不只希望兩岸求同存異，「期望朝互相尊重，求同尊異努力」。