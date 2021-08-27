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打高端是市場監測？柯文哲批陳時中「像藥廠業務代表」
台北市長柯文哲之前曾指出台灣人民在幫高端做第三期試驗，衛福部長陳時中今天接受廣播專訪時表示，他並不認這種說法，強調是高端上市之後，「對市場的一個監測」，但下午柯文哲在防疫記者會中再批陳時中，指陳這種講法就像是藥廠的業務代表在講的話。
對於陳時中的「市場監測」說法，柯文哲說，他當然不接受，所謂後市場的監測，是專有名詞，是指藥物做完臨床一期、二期、三期，取得藥證，再去做市場上使用的副作用 ，甚至有人當成是臨床四期，但現在高端臨床三期都沒做，也沒有認證，現在拿EUA在市場做，「是地球上最大規模的新冠肺炎臨床實驗」，所以陳時中的講法，就像是藥廠的業務代表在講的話。
至於外界認為是在賭國運？柯文哲說，高端的安全性，他認為不會有太大問題，有效無效不知道，但更大問題是和國際接軌的問題，還有醫學倫理。
柯文哲說，為什麼AZ可以拿到EUA，是因為當時歐美國家疫情慘重，所以可以拿到，所以美國說，Novavax是最後一個EUA之後就不發了，將來的疫苗，都要和現在的疫苗做比較，才能拿到第三期，這是醫學倫理。媒體追問柯，是不是認為現在沒有醫學倫理，柯文哲說，這要去問(中研院士)陳培哲。
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