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冬天沒衣服穿還是要穿？柯文哲批：死了8百多人才發現
外傳195萬劑BNT疫苗即將到貨，衛福部長陳時中今天親上廣播節目時，針對為何決定接受印有復必泰字樣的疫苗，他以「訂購西裝」比喻，原本有希望的樣式，但冬天沒衣服穿還是要穿。對此，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中反批，死了800多人，才發現冬天沒衣服穿？這不是大家要的。
至於疫苗採購內幕曝光，民進黨立委強調從頭到尾沒有要求疫苗名稱，但陳時中卻自爆，預購時「不要有復必泰」，但這次有現貨不一樣，柯文哲說，買疫苗大家都有功勞，不要刻意不提郭台銘的努力，這沒必要，該給他功勞就該給他。
柯文哲說，一開始老百姓關心的是玻璃瓶裡面的疫苗，不是玻璃瓶的標籤，如果死了800多人才發現冬天沒衣服穿 ，這都是不必要的損失。
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