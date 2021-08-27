侯友宜證實 國民黨3黨主席參選人前來拜會

國民黨目前進行黨主席選舉，其中3名參選人朱立倫、江啟臣、卓伯源日前皆到新北市府拜會侯友宜。侯友宜今表示，3人分別到他辦公室「有空聊一下」，大家希望好好為人民國家做事。

侯友宜在2018年縣市長選舉拿下116萬票，擊敗對手的87萬票，大勝29萬多票，侯友宜更是新北改制以後的最高紀錄，設下「侯友宜障礙」；侯上任後民調逐漸攀升，近期公布的施政滿意度更拿下81.5％，高居第一名。

高民調的侯友宜儼然成為國民黨的「新共主」，更是黨主席參選人急欲拉攏的對象，外傳卓伯源、朱立倫、江啟臣分別在近期錯開時間，到新北拜訪侯友宜，尋求黨內支持。

侯友宜表示，3人都是他多年的好朋友，有空到他辦公室聊一下，大家希望好好為人民國家做事、團結在一起，面對國家需要，大家共同的想法都是好好做事最重要。

另外有媒體今公布民調，侯友宜若2024年角逐總統大選，有4成的民眾給予支持。侯友宜說，疫情還是要好好努力守下去，也讓新北市政建設有所發展，目前仍然有很多地方做不夠，希望市民給多批評指教，讓新北全方位做出來成績。