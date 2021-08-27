街訪疫情被批造假 國民黨反擊：民進黨才是詐騙祖師爺
國民黨日前於西門町進行街訪，民進黨今引網友爆料批評是製造假影片、假輿論，抹煞全國醫護人員付出，更打擊醫護人員士氣。國民黨下午反批，對比國民黨主動告知與揭露，民進黨慣性用「網路匿名」身份攻擊，言行才堪稱「詐騙祖師爺」。
國民黨舉例，民進黨利用公職上班時間，製作匿名文宣引發「行政院小編事件」；黨職親屬匿名反串引發「林瑋豐事件」；甚至在疫情期間惡意散布國際疫苗沒進行三期試驗的「范綱皓事件」，種種蓄意帶風向，都在製作與民意不符的輿論。
國民黨表示，作為在野黨，職責就是要反映民間現狀，委託街訪目的在於實際了解疫情期間各行各業所受衝擊，拍攝後民眾簽署同意書才會使用，「開大門、走大路」；民進黨尚未看到影片就捕風捉影，搶在網路帶風向，懼怕面對真實民意。
國民黨指出，街訪過程中，若有使受訪者產生不適感受之處，國民黨在此表達歉意，也已請負責採訪的相關人員親自前往道歉、關心；但在沒有受訪者同意情形下，我們不會使用影片，亦不會公開播放。
國民黨也公布街訪提問題目，強調未如民進黨所指的「先射箭再畫靶」。題目依序為：
一、請問您目前從事什麼工作？
二、請問這波疫情對您的工作有什麼影響？
三、這波疫情有讓你裁員或是暫時關店嗎？
四、這波疫情期間政府的紓困有幫上你的忙嗎？
五、現在疫情比較趨緩，經營的狀況已經恢復正常嗎？
六、政府的振興經濟政策，例如五倍券，可以幫上你嗎？
七、你覺得政府或民代應該用什麼方案才能真正幫助到店家？
八、1-10分，10分是滿分，政府對於這波疫情你會給幾分？
九、政府處理不太好地方是哪裡？例如疫苗的部分？你本身有打疫苗嗎？
十、疫情對您個人最大的影響是哪裡？
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