街訪疫情被批造假 國民黨反擊：民進黨才是詐騙祖師爺

國民黨日前於西門町進行街訪，民進黨今引網友爆料批評是製造假影片、假輿論，抹煞全國醫護人員付出，更打擊醫護人員士氣。國民黨下午反批，對比國民黨主動告知與揭露，民進黨慣性用「網路匿名」身份攻擊，言行才堪稱「詐騙祖師爺」。

國民黨舉例，民進黨利用公職上班時間，製作匿名文宣引發「行政院小編事件」；黨職親屬匿名反串引發「林瑋豐事件」；甚至在疫情期間惡意散布國際疫苗沒進行三期試驗的「范綱皓事件」，種種蓄意帶風向，都在製作與民意不符的輿論。

國民黨表示，作為在野黨，職責就是要反映民間現狀，委託街訪目的在於實際了解疫情期間各行各業所受衝擊，拍攝後民眾簽署同意書才會使用，「開大門、走大路」；民進黨尚未看到影片就捕風捉影，搶在網路帶風向，懼怕面對真實民意。

國民黨指出，街訪過程中，若有使受訪者產生不適感受之處，國民黨在此表達歉意，也已請負責採訪的相關人員親自前往道歉、關心；但在沒有受訪者同意情形下，我們不會使用影片，亦不會公開播放。