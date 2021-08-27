快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

街訪疫情被批造假 國民黨反擊：民進黨才是詐騙祖師爺

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨日前於西門町進行街訪，民進黨今引網友爆料批評是製造假影片、假輿論，抹煞全國醫護人員付出，更打擊醫護人員士氣。國民黨下午反批，對比國民黨主動告知與揭露，民進黨慣性用「網路匿名」身份攻擊，言行才堪稱「詐騙祖師爺」。

國民黨舉例，民進黨利用公職上班時間，製作匿名文宣引發「行政院小編事件」；黨職親屬匿名反串引發「林瑋豐事件」；甚至在疫情期間惡意散布國際疫苗沒進行三期試驗的「范綱皓事件」，種種蓄意帶風向，都在製作與民意不符的輿論。

國民黨表示，作為在野黨，職責就是要反映民間現狀，委託街訪目的在於實際了解疫情期間各行各業所受衝擊，拍攝後民眾簽署同意書才會使用，「開大門、走大路」；民進黨尚未看到影片就捕風捉影，搶在網路帶風向，懼怕面對真實民意。

國民黨指出，街訪過程中，若有使受訪者產生不適感受之處，國民黨在此表達歉意，也已請負責採訪的相關人員親自前往道歉、關心；但在沒有受訪者同意情形下，我們不會使用影片，亦不會公開播放。

國民黨也公布街訪提問題目，強調未如民進黨所指的「先射箭再畫靶」。題目依序為：

一、請問您目前從事什麼工作？

二、請問這波疫情對您的工作有什麼影響？

三、這波疫情有讓你裁員或是暫時關店嗎？

四、這波疫情期間政府的紓困有幫上你的忙嗎？

五、現在疫情比較趨緩，經營的狀況已經恢復正常嗎？

六、政府的振興經濟政策，例如五倍券，可以幫上你嗎？

七、你覺得政府或民代應該用什麼方案才能真正幫助到店家？

八、1-10分，10分是滿分，政府對於這波疫情你會給幾分？

九、政府處理不太好地方是哪裡？例如疫苗的部分？你本身有打疫苗嗎？

十、疫情對您個人最大的影響是哪裡？

疫情 國民黨 民進黨

延伸閱讀

影／反萊豬金剛車防疫破口？羅智強自首 反檢舉蔡英文

江啟臣：兩岸共識應透過兩岸前途國是論壇凝聚

藍營年輕議員喊話 修正92共識、讓年輕人選縣市長

藍白合作推公投？江啟臣：兩黨主張不見得百分百相同

相關新聞

加碼會造成通貨膨脹？王鴻薇批柯文哲「這是什麼歪理」

配合五倍券，很多縣市政府絞盡腦汁加碼配合，但台北市議員王鴻薇指出，市長柯文哲市長竟然說「加碼會造成通貨膨脹」，這是什麼歪...

傳內閣將改組年輕化 陳時中：那我出局了

日前傳出內閣9月要改組，並將由年輕化作為接班布局，並迎戰縣市長基層選舉，其中衛福部長陳時中自疫情以來，成立指揮中心以來擔...

街訪疫情被批造假 國民黨反擊：民進黨才是詐騙祖師爺

國民黨日前於西門町進行街訪，民進黨今引網友爆料批評是製造假影片、假輿論，抹煞全國醫護人員付出，更打擊醫護人員士氣。國民黨...

陳時中突然想通了？ 買疫苗這件事從來就是商業行為

台灣成功攔截要出貨到土耳其的BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天接受廣播訪問時，被問及這批到貨的BNT疫苗是否「外殼有復必泰、瓶身有復星」，陳時中說「都會有」，不過這是商業行為都尊重。陳時中是突然想通了買疫苗是商業行為，還是因為成功保送高端疫苗上壘，完成了階段性任務？

【造船大缺才／上】少子化成潛艦國造隱憂 學用落差大技術恐現斷層

少子化也成國艦國造隱憂。潛艦國造是我國重要政策之一，2016年起政府積極推動「國艦國造」5年來，遊艇外銷接單也暢旺，帶動造船產業產值逐年上升，但受少子化影響，造船產業面臨人力短缺，大學相關系所畢業生的專業職能與實務呈現大幅落差，業者求才不易，憂心造船技術出現斷層。

喀布爾機場爆炸釀死傷 蔡英文譴責恐攻並致哀

阿富汗喀布爾機場於當地時間8月26日晚間發生重大恐怖攻擊事件，造成等待撤離的阿富汗民眾與美國駐軍傷亡。總統府發言人張惇涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。