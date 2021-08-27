加碼會造成通貨膨脹？王鴻薇批柯文哲「這是什麼歪理」

配合五倍券，很多縣市政府絞盡腦汁加碼配合，但台北市議員王鴻薇指出，市長柯文哲市長竟然說「加碼會造成通貨膨脹」，這是什麼歪理，其結果是北市不加碼，人家跑到隔壁縣市去消費，台北市會因此物價下跌嗎？台北加碼靜悄悄，她都好想到新北，且北市要搶救商家，不是搶救悠遊付。

王鴻薇指出，很多縣市政府加碼配合五倍券，企圖搭著列車刺激消費，振興地方經濟。新北和台北一橋之隔，台北市民到新北一日遊，消費輕而易舉。台北市再這麼無作為，真怕要搶輸給新北市了。

她說，到目前為止，台北市繼續迷信悠遊卡和悠遊付，只想用五倍券來搶救悠遊付和刺激台北通的使用。所以目前只有「一卡一通一付」的口號，沒有實質內容。

王鴻薇指出，她早就提醒，悠遊付在電子支付沒有競爭力，疫情期間電子支付最佳推廣時機，悠遊付竟然市占慘跌，顯見之前根本只是「靠卡」支撐，並沒有拓展商業消費使用。

王鴻薇表示，台北市不應只是想著怎麼靠著五倍券來提高悠遊付的綁定和使用，而是回到如何刺激民眾怎麼把五倍券留在台北市消費，讓台北市的商家受惠。否則綁定再多，都跑到新北市加倍送的商家和市場去花，又變成去年「台北領券，外地消費」。

王鴻薇表示，台北旅遊業，商圈和市場商家，都在等著五倍券帶來甘霖，結果柯市長竟然說「加碼會造成通貨膨脹」，真是笑死人，五倍券不必擔心通貨膨脹，台北市加碼就會通貨膨脹，這是什麼歪理。其結果是北市不加碼，人家跑到隔壁縣市去消費，看看台北市會因此物價下跌嗎？把五倍券留在台北，台北應該學學新北市。