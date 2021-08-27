傳內閣將改組年輕化 陳時中：那我出局了

日前傳出內閣9月要改組，並將由年輕化作為接班布局，並迎戰縣市長基層選舉，其中衛福部長陳時中自疫情以來，成立指揮中心以來擔任疫情指揮官，也外傳在階段性任務完成後會調整職務。陳時中表示，內閣是行政院的業務，談到年輕化的人選，「那我就出局了。」

至於國內疫情穩定，指揮中心未來根據是否解散，恢復常態化的業務分工，陳時中表示，「當然希望常態化，但常態化要有常態化的本錢，要疫情穩定，針對我們不開放項目，如人跟人的接觸比較多的項目，或難維持社交距離、戴口罩等，一率不開放，此外也要考慮疫苗覆蓋率達到一定程度才行。

國內已有兩日「本土確診0例」是否也有降級的可能性。陳時中表示，沒有降級，但有「本土+0」仍非常高興，為防疫帶來一絲希望，需要持續維持警覺。」但也強調，並非要維持「清零」而是遇到疫情警訊都可即時反應，加上提高疫苗涵蓋率，才有降級可能。