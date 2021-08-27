喀布爾機場爆炸釀死傷 蔡英文譴責恐攻並致哀

阿富汗喀布爾機場於當地時間8月26日晚間發生重大恐怖攻擊事件，造成等待撤離的阿富汗民眾與美國駐軍傷亡。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向阿富汗與美國罹難者家屬致上深切哀悼之意，並希望傷者早日康復。

張惇涵表示，蔡總統並指示外交部長吳釗燮，致電美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk) ，表達我國的關心與慰問，除向罹難美軍及其家屬表達哀悼，並表達在此艱困時刻，台灣會堅定地與美國站在一起。

張惇涵表示，對於該起恐怖攻擊事件所造成的不幸傷亡，我國與世界各國同表哀慟不捨，並譴責恐怖攻擊行為，期盼相關局勢能儘速穩定，避免衝突擴大，而台灣會與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，對於區域和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。