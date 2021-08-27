蕭翠玲接金管會副主委 先生是陳明通

金管會前政務副主委許永欽因為生涯規劃請辭，行政院今宣布，金管會政務副主委由現任中央銀行業務局局長蕭翠玲接任。比較引人矚目的是，蕭翠玲之夫為國安局局長陳明通，加上蕭翠玲原定是明年屆齡退休，接任金管會政務副主委後，將無退職年齡或服務年資的限制。

蕭翠玲擔任央行業務局長剛滿一年，主管金融調節、金融機構流動性的查核，金融機構牌告利率通報、銀行對證券金融公司及證券商資金融通管理、金融支付系統的管理及跨行支付清算業務的辦理，還有最近最受外界關注的選擇性信用管制的辦理。

陳明通是台大國發所教授，2000年時蔡總統擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，並曾經在2007年，以及2016年兩度擔任陸委會主委，被認為能精準判讀兩岸情勢。蕭翠玲本來明年就要屆齡，但接任金管會政務副主委後，無退職年齡或服務年資的限制。

央行官員轉任金管會十分罕見，蕭翠玲轉任金管會政務副主委，應可在金融檢查、金融監督及管理上發揮，銜接央行不動產選擇性信用管制的工作，執行健全房市任務、穩定金融秩序。

蕭翠玲為國立台灣大學商學系畢業、國立政治大學企業管理（學）碩士，曾擔任中央銀行金融業務檢查處處長、中央銀行業務局副局長、中央銀行業務局襄理、中央銀行業務局調撥科科長、中央銀行業務局存款科科長等職務。