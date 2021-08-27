快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭翠玲接金管會副主委 先生是陳明通

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
國安局局長陳明通(左二)與將接任金管會副主委的蕭翠玲(右二)。圖/翻攝自四年級部落格1979台大政治系
國安局局長陳明通(左二)與將接任金管會副主委的蕭翠玲(右二)。圖/翻攝自四年級部落格1979台大政治系

金管會前政務副主委許永欽因為生涯規劃請辭，行政院今宣布，金管會政務副主委由現任中央銀行業務局局長蕭翠玲接任。比較引人矚目的是，蕭翠玲之夫為國安局局長陳明通，加上蕭翠玲原定是明年屆齡退休，接任金管會政務副主委後，將無退職年齡或服務年資的限制。

蕭翠玲擔任央行業務局長剛滿一年，主管金融調節、金融機構流動性的查核，金融機構牌告利率通報、銀行對證券金融公司及證券商資金融通管理、金融支付系統的管理及跨行支付清算業務的辦理，還有最近最受外界關注的選擇性信用管制的辦理。

陳明通是台大國發所教授，2000年時蔡總統擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，並曾經在2007年，以及2016年兩度擔任陸委會主委，被認為能精準判讀兩岸情勢。蕭翠玲本來明年就要屆齡，但接任金管會政務副主委後，無退職年齡或服務年資的限制。

央行官員轉任金管會十分罕見，蕭翠玲轉任金管會政務副主委，應可在金融檢查、金融監督及管理上發揮，銜接央行不動產選擇性信用管制的工作，執行健全房市任務、穩定金融秩序。

蕭翠玲為國立台灣大學商學系畢業、國立政治大學企業管理（學）碩士，曾擔任中央銀行金融業務檢查處處長、中央銀行業務局副局長、中央銀行業務局襄理、中央銀行業務局調撥科科長、中央銀行業務局存款科科長等職務。

陳明通 信用 陸委會

延伸閱讀

央行業務局長接金管會副主委 她丈夫是國安局局長

行政院發表 蕭翠玲接任金管會政務副主委

保險業年報揭露將提早

港商吸收海軍退役軍官當共諜 陸委會：將強化保防作為

相關新聞

街訪疫情被批造假 國民黨反擊：民進黨才是詐騙祖師爺

國民黨日前於西門町進行街訪，民進黨今引網友爆料批評是製造假影片、假輿論，抹煞全國醫護人員付出，更打擊醫護人員士氣。國民黨...

加碼會造成通貨膨脹？王鴻薇批柯文哲「這是什麼歪理」

配合五倍券，很多縣市政府絞盡腦汁加碼配合，但台北市議員王鴻薇指出，市長柯文哲市長竟然說「加碼會造成通貨膨脹」，這是什麼歪...

傳內閣將改組年輕化 陳時中：那我出局了

日前傳出內閣9月要改組，並將由年輕化作為接班布局，並迎戰縣市長基層選舉，其中衛福部長陳時中自疫情以來，成立指揮中心以來擔...

陳時中突然想通了？ 買疫苗這件事從來就是商業行為

台灣成功攔截要出貨到土耳其的BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天接受廣播訪問時，被問及這批到貨的BNT疫苗是否「外殼有復必泰、瓶身有復星」，陳時中說「都會有」，不過這是商業行為都尊重。陳時中是突然想通了買疫苗是商業行為，還是因為成功保送高端疫苗上壘，完成了階段性任務？

【造船大缺才／上】少子化成潛艦國造隱憂 學用落差大技術恐現斷層

少子化也成國艦國造隱憂。潛艦國造是我國重要政策之一，2016年起政府積極推動「國艦國造」5年來，遊艇外銷接單也暢旺，帶動造船產業產值逐年上升，但受少子化影響，造船產業面臨人力短缺，大學相關系所畢業生的專業職能與實務呈現大幅落差，業者求才不易，憂心造船技術出現斷層。

喀布爾機場爆炸釀死傷 蔡英文譴責恐攻並致哀

阿富汗喀布爾機場於當地時間8月26日晚間發生重大恐怖攻擊事件，造成等待撤離的阿富汗民眾與美國駐軍傷亡。總統府發言人張惇涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。