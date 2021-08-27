影／反萊豬金剛車防疫破口？羅智強自首 反檢舉蔡英文

為宣傳12月18日反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強用金剛宣傳車上街推廣，卻遭民進黨指控為防疫破口，今(27)日中廣董事長趙少康陪同羅智強前往信義分局自首，同時檢舉民進黨散播假消息，汙衊民眾及反萊豬公投宣傳，怒批總統座車才是防疫破口。

羅智強說，金剛車宣傳沒有街頭演講，避免實體活動，就只有2人在車上開直播，加司機3個人，結果堂堂執政黨說，3人在車上是防疫破口，我當過總統府的副秘書長，總統座車通常有4人，總統、司機、秘書以及隨扈。3人的變形金剛是防疫破口，4人的總統座車當然也是防疫破口，鄭重呼籲民進黨，「把蔡英文總統座車扣下來，把蔡英文也跟羅智強一起關起來，不要讓羅智強跟蔡英文變成第二個鄭文燦，造成諾富特台灣3+11的防疫破口」，所以今天我特別來自首，但如果今天發現羅智強並不是防疫破口，變形金剛不是防疫破口，我就改檢舉民進黨，假消息，汙衊民眾跟反萊豬公投宣傳。