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影／反萊豬金剛車防疫破口？羅智強自首 反檢舉蔡英文
為宣傳12月18日反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強用金剛宣傳車上街推廣，卻遭民進黨指控為防疫破口，今(27)日中廣董事長趙少康陪同羅智強前往信義分局自首，同時檢舉民進黨散播假消息，汙衊民眾及反萊豬公投宣傳，怒批總統座車才是防疫破口。
羅智強說，金剛車宣傳沒有街頭演講，避免實體活動，就只有2人在車上開直播，加司機3個人，結果堂堂執政黨說，3人在車上是防疫破口，我當過總統府的副秘書長，總統座車通常有4人，總統、司機、秘書以及隨扈。3人的變形金剛是防疫破口，4人的總統座車當然也是防疫破口，鄭重呼籲民進黨，「把蔡英文總統座車扣下來，把蔡英文也跟羅智強一起關起來，不要讓羅智強跟蔡英文變成第二個鄭文燦，造成諾富特台灣3+11的防疫破口」，所以今天我特別來自首，但如果今天發現羅智強並不是防疫破口，變形金剛不是防疫破口，我就改檢舉民進黨，假消息，汙衊民眾跟反萊豬公投宣傳。
中廣董事長趙少康表示，民進黨比較適合做在野黨，讓國民黨做執政黨，民進黨真的不會做執政黨，完全沒有執政黨的樣子，現在疫情大家已經很自束、自律了，本來想帶10萬群眾到總統府前面去要疫苗，結果這一去又被說造成疫情破口，「你看我有沒有本事，我絕對有能力號召10萬人到總統府前面去。現在連個車都要干涉，一輛車都怕成這樣子，搞什麼鬼」。本來8月就要辦公投，被搞到12月18日，沒有大型的群眾活動，也沒有宣導，理論上這個車不應該是羅智強派出來，應該由民進黨政府派出來，而且不是只有一輛，應該成千上萬輛在全台灣各地繞，告訴大家公投改成12月18日。
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