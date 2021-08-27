快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

服務業被疫情打趴 家長掙扎該不該引導孩子轉向製造業？

非洲豬瘟應變中心今年只開一次會？政院：大小會議26次

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

國民黨文傳會副主委黃子哲昨批評，政府自2018年成立非洲豬瘟中央災害應變中心後，今年1月19日後就沒再開過會。對此，行政院澄清，雖然應變中心的大型會議截至7月為止只開過一次，但今年大大小小的會議共開26次，並強調行政院長蘇貞昌非常重視防堵非洲豬瘟的相關政策。

針對在野黨質疑，非洲豬瘟中央災害應變中心今年只開過一次會，行政院發言人羅秉成昨於行政院會會後記者會中表示，各種處理都是即時處理，不一定是用大型會議的方式，並指出，整個指揮系統的運作，各部會的協調處理都很順暢，也認為，防堵非洲豬瘟需要政府與民間通力合作，不是政府部門要不要開什麼會的問題。

羅秉成今進一步澄清指出，應變中心雖然依法並沒有規定開會的次數和時間，但截至今年8月為止，共開19場大型會議，其中有3場會議是在今年召開，分別於1月19日、8月22日，以及8月25日。他指出，應變中心的開會次數非常密集，並非只有大型的會議，還有工作小組的會議，例如擬定防堵作戰計畫的工作小組會議就開過7次，今年大大小小的會議共開26次。

羅秉成也表示，蘇貞昌非常重視非洲豬瘟的防堵，光是今年就在行政院會裁示相關政策10次，聽取相關會報4次。他強調，嚴防非洲豬瘟進入台灣可說是行政院重中之重的政策。

非洲豬瘟 行政院 羅秉成

延伸閱讀

行政院發表 蕭翠玲接任金管會政務副主委

鄭文燦將是閣揆人選？ 蘇：很好的人才、在不同的崗位努力

曾要求BNT疫苗不得出現「復必泰」？ 羅秉成：沒有說過

【重磅快評】霸凌文官後 蘇貞昌提軍公教加薪為洗白？

相關新聞

非洲豬瘟應變中心今年只開一次會？政院：大小會議26次

國民黨文傳會副主委黃子哲昨批評，政府自2018年成立非洲豬瘟中央災害應變中心後，今年1月19日後就沒再開過會。對此，行政...

高雄氣爆案地檢查無不法簽結 陳菊：不信公義喚不回

發生在2014年的高雄氣爆案，高雄地檢署日前因查無犯罪事實，予以簽結。監察院長、氣爆案時任高雄市長陳菊今天透過臉書表示，...

互喊「財哥」「瑜哥」 韓國瑜黃文財兩家有30年交情

高雄市前市長韓國瑜主政時期出任高雄市輪船公司董事長的黃文財，被視為韓國瑜身旁最親密的朋友，黃近日加入民眾黨團隊當媒體總監...

運安會無強制力 民眾黨要求公開台鐵改善進度全民監督

台鐵太魯閣號今年4月發生嚴重死傷事故，近日運安會調查報告出爐，點出台鐵多項缺失，不過民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，運...

【家長相談室】停課好不容易培養出自學習慣 開學如何不荒廢？

Ｑ. 快要返校上課了，如何讓孩子開學後，還能繼續保持自主學習好習慣？ 善用線上學習資源是通往自主學習的不二法門，許多學生在停課不停學期間，逐漸養成自主學習方法與習慣，開學後該如何延續？家長怎麼管得「剛剛好」、不破壞孩子學習胃口？高雄民權國小資訊教師、高雄國教輔導團高中自主學習專案講師葉士昇分享他的實用建議：

陳玉珍提公服法修法 幫李洋等公營事業選手代言解套

羽球男子雙打李洋與搭檔王齊麟在日本東奧拿到世界金牌的榮耀，「麟洋」兩人將於8月29日及30日兩天返回金門祭祖，包括李氏宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。