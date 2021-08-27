非洲豬瘟應變中心今年只開一次會？政院：大小會議26次

國民黨文傳會副主委黃子哲昨批評，政府自2018年成立非洲豬瘟中央災害應變中心後，今年1月19日後就沒再開過會。對此，行政院澄清，雖然應變中心的大型會議截至7月為止只開過一次，但今年大大小小的會議共開26次，並強調行政院長蘇貞昌非常重視防堵非洲豬瘟的相關政策。

針對在野黨質疑，非洲豬瘟中央災害應變中心今年只開過一次會，行政院發言人羅秉成昨於行政院會會後記者會中表示，各種處理都是即時處理，不一定是用大型會議的方式，並指出，整個指揮系統的運作，各部會的協調處理都很順暢，也認為，防堵非洲豬瘟需要政府與民間通力合作，不是政府部門要不要開什麼會的問題。

羅秉成今進一步澄清指出，應變中心雖然依法並沒有規定開會的次數和時間，但截至今年8月為止，共開19場大型會議，其中有3場會議是在今年召開，分別於1月19日、8月22日，以及8月25日。他指出，應變中心的開會次數非常密集，並非只有大型的會議，還有工作小組的會議，例如擬定防堵作戰計畫的工作小組會議就開過7次，今年大大小小的會議共開26次。

羅秉成也表示，蘇貞昌非常重視非洲豬瘟的防堵，光是今年就在行政院會裁示相關政策10次，聽取相關會報4次。他強調，嚴防非洲豬瘟進入台灣可說是行政院重中之重的政策。